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Kadıköy'de Seminerler Artık Çevrimiçi

Kadıköy Belediyesi'nin pandemi tedbirleri nedeniyle durdurduğu yüz yüze atölye ve seminerler çevrim içi ortama taşınıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2021 Cuma 12:20
Kadıköy'de Seminerler Artık Çevrimiçi
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Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün farklı gruplara yönelik hazırladığı atölye ve seminerler psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişim uzmanı ve gelişim psikologu, rehber ve psikolojik danışmanlar tarafından düzenleniyor. Çevrim içi düzenlenecek programlara http://sosyaldestek.kadikoy.bel.tr/etkinlikler adresinden kayıt yaptırarak ücretsiz katılmak mümkün.  

ATÖLYELERDE SORULAR CEVAP BULACAK 

Sınırlı sayıda katılımcı ile interaktif şekilde düzenlenecek atölyelerde ele alınacak bazı konular şöyle: Karantinada Ev İçi İlişkiler; Belirsizlikle Başa Çıkmak İçin Psikolojik Dayanıklılık; Flört Şiddeti; Anne - Çocuk Bağlanması; 65 Yaş üstü Deneyim Paylaşımı; Çocuk Hakları; Özel Gereksinimli Yetişkin ve Çocuklara Yönelik Drama, Müzik, Dans ve Sportif Beceriler konu başlıkları ile toplam da 7 atölye yer alıyor.

SEMİNERLER DE ÇEVRİM İÇİ OLARAK DÜZENLENECEK  

Katılımcıların bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla düzenlenecek 12 seminer programında ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; Kadın Sağlığı; Çocukların Bedensel Söz Hakları; Erken Müdahale ve Erken Çocuk Eğitimi; Boşanma; Ailelere Yönelik Sınav Kaygısı; Ailemiz, İhtiyaçlarımız, Bugünkü İlişkilerimiz; Öğrenme Güçlüklerini Konuşuyoruz; Sosyal Medya Kullanımı ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi; Ebeveynlere Yönelik Mahremiyet Eğitimleri; Engelli Farkındalığı; Özel Eğitim Seminerleri gibi konu başlıkları yer alıyor.  Seminerlerde “Cinsiyet eşitliği ve rollerine ilişkin temel tanımlar nelerdir; bedenimizi yeteri kadar tanıyor muyuz; toplumun çocuk algısı ve çocuklara karşı sorumlulukları nedir;  boşanmanın evreleri ve psikolojik boyutları nelerdir; öğrenme güçlüğü olan öğrenci ile öğretmen yaklaşımı nasıl olmalı; çocukların sosyal medyayı daha etkili kullanmaları nasıl mümkün olur ve oluşabilecek zararları nasıl kontrol altında tutabiliriz?” gibi sorulara yanıtlar bulmak mümkün olacak.

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