Kadıköy'de Olası Depreme Hazırlık Süreci Devam Ediyor

17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen olası bir depreme karşı ne kadar hazırız? Kadıköy Belediyesi, ilçenin deprem bölgesinde yer almasından dolayı olası bir afet sonrasında yaşanabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla deprem farkındalık projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Beton ve Zemin Test Laboratuvarı

Kadıköy Belediyesi, güvenli kentlerin oluşması için öncelikli olarak alt yapı çalışmalarının yapılmasını, yerleşim alanlarında zemin özelliklerine uygun depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesini ve deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olmasını sağlamak için kurmuştur.

Kadıköy’ün Gurur Kaynağı: Bak Kadıköy

Kısa adı BAK Kadıköy olan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından seçilen bir ekiple kuruldu. Ekip bugüne kadar İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün görevlendirmesi ile bölge tatbikatlarında kayıp arama, yangın ve sel gibi çeşitli operasyonlarda görev aldı. BAK Kadıköy İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda bebeğe ulaşan ilk ekip olmuştu. BAK Kadıköy 22 Mart 2022’de AFAD tarafından düzenlenen Orta Seviye Arama Kurtarma Akreditasyonu sınavını başarıyla geçti ve Kadıköy Belediyesi yerel yönetimler arasında bu akreditasyona sahip ilk ve tek kamu kurumu olmaya hak kazandı.

BAK’san Yaşatırsın

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy'ün 21 mahallesinde afetlerde hızlı müdahale yapabilecek gönüllü ekipleri kurmak için ‘Mahalle Afet Gönüllüsü’ eğitimleri de veriyor. BAK Kadıköy öncülüğünde “BAK’san Yaşatırsın” sloganıyla düzenlenen eğitimlere katılan Kadıköylü gönüllüler bireysel olarak afetler konusunda eğitim alıyor, mahallesini afetlere karşı dirençli hale getiriyor, afet öncesi risk ve kapasite analizi yapabiliyor, olası afetler için insani yardım ve müdahale kapasitesini yükseltmek amacı ile yapılacak çalışmalara gönüllü olarak katılabiliyor.

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı

Türkiye’nin afet ve depremler konusunda eğitim veren ilk ve tek afet temalı parkı olan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda 7’den 77’ye her yaş grubu için afet bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiriliyor. Parkın ziyaretçileri eğitimlerin ardından Deprem Deneyim Odası, 5 Boyutlu Sinema, Portatif Yangın Söndürme Simülasyonu gibi uygulamaları deneyimleyerek eğitimini pekiştiriyor. Belediyenin konusunda uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen programlarda ayrıca çocuklar için de Bir Afet Masalı Müzikali, Afet Çantam Hazır Eşini Bul, Afet Çantamı Topluyorum Tombala, Afet için 24 saat Parktayız gibi açık alan etkinlikleriyle de eğitimler verilmekte.

Kadıköy’de Her Binaya Afete Karşı Karekod Levhaları Asıldı

Kadıköy Belediyesi, olası afetlere karşı Kadıköylülerin toplanma alanına gidebilecekleri noktaya en kısa güzergâhtan ulaşmayı gösteren karekod levhalarını ilçede bulunan 18 bin 300 binaya astı. Karekod uygulaması, yerel yönetimler tarafından yapılan en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyor.

Gezici Aşevi

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar kapsamında bünyesine Gezici Aşevi aracını da kattı. Tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgâhı ve mutfak el aletleri bulunuyor. Gezici Aşevi ve Mobil İkram araçlarına sahip sayılı belediyeler arasında bulunan Kadıköy Belediyesi sadece afetler için değil gündelik yaşamda da bu hizmetini sürdürmekte.