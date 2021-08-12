banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.46
ALTIN
483.13
DOLAR
8.5580
STERLİN
11.8775
EURO
10.0915
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter...
Hamilelikte Ödem Neden Olur ? Korunma Yolları Nelerdir ?
Hamilelikte Ödem Neden Olur ?...
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha Direksiyon Başında
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha...
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı

Kadıköy'de Çocuklar İçin Ücretsiz Yaz Atölyeleri

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Yaz Atölyeleri başladı. Çocuklar okulların açılmasına sayılı günler kala, yazı eğlenerek ve öğrenerek bitirecekler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:01
Kadıköy'de Çocuklar İçin Ücretsiz Yaz Atölyeleri
banner171

Her yıl üç binden fazla çocuğa ücretsiz sanat eğitimi veren Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin yaz atölyeleri başladı. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası bahçesine ve Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı’na kurulan atölyelere 5 - 13 yaş arası çocuklar ön kayıt olmadan,  katılabilecek. Her salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 11.00’de başlayacak atölyeler, 40’ar dakika sürecek ve 15.40’da son bulacak. 2 Eylül’e kadar sürecek atölyelerde çocuklar; gitar, flüt, bağlama, baget kullanma, keman, çello, körüklü ve nefesli çalgılar gibi enstrümanlarla ve Orff tekniğiyle müzik dünyasını keşfedecek; bezden afişler yaparak el becerilerini geliştirecek ve ritim, dans atölyelerinde gönüllerince eğlenecek.

Atölye çalışmalarının gün, saat ve içerikleri ile ilgili detaylı bilgi Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasında yer alıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediyesi Engellere Rağmen Çocuklara Tiyatroyu Götürüyor
Kadıköy Belediyesi Engellere Rağmen Çocuklara Tiyatroyu Götürüyor
Başkan Odabaşı'nı Duygulandıran Buluşma
Başkan Odabaşı'nı Duygulandıran Buluşma
Uluslararası İstanbul Plaj RAGBİ LİG Turnuvası Sonuçlandı
Uluslararası İstanbul Plaj RAGBİ LİG Turnuvası Sonuçlandı
Kadıköy Yangınlara Üçüncü Ekibi Yolluyor
Kadıköy Yangınlara Üçüncü Ekibi Yolluyor
Kadıköy'den Van'a Yardım Eli
Kadıköy'den Van'a Yardım Eli

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169