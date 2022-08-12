Kadıköy'de Çocuklar Erken Yaşta Kitaplarla Tanışıyor

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklara hem okuma alışkanlığı kazandırmak, hem de sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlamak için hizmete sunduğu Defne Park Çocuk Kütüphanesi, bünyesinde çocukların yararlanacağı 3 binden fazla kitap bulunduruyor. Çocuklar kütüphaneye geldiklerinde hem ders çalışabilecekleri sessiz bir ortamdan yararlanıyor, hem de kütüphanedeki kitapları verilen Kütüphane Kartı’yla evlerine götürüp okuyabiliyorlar. Kütüphanenin açık ve kapalı alanlarında atölyeler de düzenleniyor.

Defne Park Çocuk Kütüphanesi’nden yararlanan 4 yaşındaki Özge’nin annesi Tuğba Didem Kuşçu: “Kadıköy Belediyesi’nin böyle güzel yeşil bir alanda çocuk parkı oyuncaklarının yanında böyle bir kütüphane oluşturmuş olması, her yaştan çocuklara hitap eden kitapların içinde bulunması böyle bir gerçekten Kadıköy’de ikamet eden bizler için çok büyük bir şans. Buraya üye olalım dediğimizde bize bir kütüphane kartı verdiler. İşte orda Özge’nin adı yazıyordu ve ona ait bu kartı elime aldığımda çok duygulandım. Benim acaba kaç yaşında bir kütüphane kartım olmuştur? Muhtemelen lise zamanıydı. Burada bir sürü kitap seçeneğimiz var, onları değiştiriyoruz her defasında yeni kitaplar okuyor. Burada gelip bazen yeni kitaplar okuyoruz. Onun da hoşuna gidiyor faklı bir ortamda kaliteli zaman geçirmek diyoruz, gerçekten kaliteli zaman geçirmek içinde güzel bir ortam hazırlanmış burada. Anne olarak bende keyifli zaman geçiriyorum. Güzel yeşilliklerin arasında oturuyorum onu bekliyorum. Önce kitabımızı değiştiriyoruz sonra gidip parkta oyun oynuyoruz. Plan yapmak açısından da rahat oluyor. O yüzden Kadıköy belediyesine teşekkür ediyorum. Umarım daha da yaygınlaştırılır bu tarz projeler. Çünkü çocuklarımız bizim için ve geleceğimiz için çok değerli ve bu projeler onlara gerçekten zenginlik katıyor”dedi.