Kadıköy'de Çoçuk Tiyatro Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 1 Temmuz Perşembe günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başladı. Bu yıl 19.’su düzenlenen festival 15 gün sürecek. Çocukları tiyatro ile tanıştırıp, onlara açık havada oyun seyretme keyfini yaşatacak olan festivalde, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyunu ücretsiz izlenebilecek. Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Tepe Sahne’de sergilenecek oyunlar her akşam saat 21.00’de başlayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Festivalin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kadıköy kültürel etkinlikler ile pandemi öncesi hareketliliğine kavuşmuş olacak.” dedi ve konser, sinema ve spor etkinliklerinin yer alacağı Yaz Festivali’nin 3 Temmuz’da Kalamış Parkı’nda başlayacağının müjdesini verdi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“KADIKÖY’DE ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

“15 Temmuz’a kadar sürecek Çocuk Tiyatro Festivalimiz başladı. Vatandaşlarımız etkinliklerimizden oldukça memnun, yaklaşık 16 aydır pandemi nedeniyle evden çıkamıyorlardı. Bu etkinlikler ile psikolojik olarak rahatladıklarını ifade ediyorlar. Kadıköy’de bu etkinlikler devam edecek. Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu olumlu tepkiler bizi cesaretlendirip yeni projelere daha güçlü bir şekilde hazırlanmamızı sağlayacak. Bu arada Özgürlük Parkı’nın içerisindeki 2 sahnemizi tiyatrolara ve sanatçılarımıza destek amacıyla da tahsis ettik. Sanatçılarımız kendi bilet satışlarını yapacaklar. Bu bilet satışlarıyla tiyatrolarına ekonomik bir gelir elde edecekler. Bilet satışlarında Kadıköy Belediyesinin bir dahili yok. Ayrıca 3 Temmuz Kalamışta yaklaşık 55 gün sürecek bir yaz etabımız başlayacak. Orada da konserler, sinema ve spor etkinlikleri olacak. Kadıköy bu etkinlikler ile pandemi öncesindeki hareketliliği farklı mahallelerimizde, farklı parklarda yakalamış olacak.” şeklinde konuştu.

SANATA VE SANATÇIYA TAM DESTEK

Pandemi öncesinde, her sene Caddebostan Kültür Merkezi’nde oyunlarını sahneleyen sanatçılar, yeni normalleşmeden sonra Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle açık havada izleyicileriyle buluşuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm teknik altyapısı tamamlanmış; ışıkçısından, sesçisine ve güvenliğine kadar her yönüyle hazırlanmış sahneler tiyatro gruplarının kullanımına sunuluyor. Sanatçıların talepleri dikkate alınarak, sembolik bir kira bedeli ile tahsis edilen sahneler 1 Temmuz’da Genco Erkal’ın prömiyerini yaptığı “Şahdamarım” oyunuyla perdesini açtı. Başkan Odabaşı, oyun öncesi yaptığı konuşmasında “Kadıköy, her zaman olduğu gibi bugün de sinemanın, tiyatronun, plastik sanatların bütün disiplinleriyle sanatın yanında durmaya devam ediyor. ” dedi

Genco Erkal’ın usta şair Ahmed Arif’in ölümünün 30. yıl dönümü nedeniyle hazırlayıp, yönettiği ve oynadığı “Şahdamarım” adlı müzikli gösteride usta şairin şiirlerinden bestelenen şarkılar Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumladı.

Tiyatro oyunu biletleri, etkinlikte yer alan tiyatro grupları tarafından online bilet satış mağazalarında satışa açıldı. Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Çocuk Festivali oyunları ise kontenjanla sınırlı ve oyunların ücretsiz davetiyeleri Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM) ve Süreyya Operası gişelerinden 14.30 – 18.30 saatleri arasında temin edilebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)