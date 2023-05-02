Kadıköy'de 6. İstanbul Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

Kadıköy Belediyesi, atalık tohum üretimini korumak, desteklemek ve çoğaltmak amacıyla İstanbul Tohum Takas Şenliği düzenledi. Ziyaretçilere atalık tohumların hediye edildiği şenlikte, 30’dan fazla üretici ve kooperatif de stant açtı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıklı gıdaya erişimin önündeki en büyük tehditlerden biri hibrit ya da tek tip tohumlar. Laboratuarlarda hazırlanan tek seferlik tohumlardan üretilen meyve ve sebzeler, hem insan sağlığını riske atıyor hem de bu gıdaların geleceğini tehdit ediyor. Kadıköy Belediyesi de çiftçilerin yüz yıllardır ambarlarında saklayıp ertesi yıl yeniden toprakla buluşturduğu atalık tohumların korunması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için her yıl tohum takas şenlikleri düzenliyor. Sağlıklı, temiz gıda üretimini teşvik etmek için Kadıköy Bostanları projesini hayata geçiren Kadıköy Belediyesi, tohum takas şenlikleriyle de doğal tarımı desteklemeye devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin Yeryüzü Derneği ile birlikte bu yıl 6.’sını düzenlediği İstanbul Tohum Takas Şenliği, bugün Koşuyolu’nda bulunan Alan Kadıköy’de gerçekleştirildi. Ziyaretçilere maydanoz, tere, kavun, karpuz, barbunya, bezelye, fasulye, biber ve roka tohumlarının hediye edildiği şenlikte 30’dan fazla üretici ve kuruluş da açtıkları stantlarda doğal ve ekolojik şartlarda yetişen yerli ürünleri tanıttı. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da şenliğe katılarak stantları gezdi; üreticilerle ve katılımcılarla sohbet etti.

6. İstanbul Tohum Takas Şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çocuklar hem de yetişkinlere özel birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak İstanbullulardan yoğun ilgi gördü. Yetişkinler için “Yerel Tohumun Önemi” başlıklı söyleşi ile “Tohum ve Gıda Politikaları” başlıklı panelin gerçekleştirildiği şenlikte çocukların için de eğlenirken öğrendikleri birçok etkinlik düzenlendi. Tohum Takas Şenlikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeryüzü Derneği gönüllüsü Ayşe Özdal, “Tohum Takas Şenliğimizin bu yıl Kadıköy Belediyesi ile birlikte 6.’sını düzenliyoruz. Büyük bir heyecanla, büyük bir hevesle beklediğimiz bir etkinlik bu. Bugün burada da 30’dan fazla standımız var. İleri dönüşümü, sürdürülebilirliği, doğal tarımı destekleyen kişi ve kurumlar, geldiler burada stand açtılar. İnsanlar atalık tohumlarını getirerek birbirleriyle takas ediyorlar” diye konuştu. Şenliğe katılımın çok yoğun olduğunu da ifade eden Özdal, “Bizler burada atalık tohumu yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız yerel, doğal tohumlar olabildiğince çok fazla kişiye yayılsın, çoğalsın. Ayrıca sadece tohumların üretimi değil bunun arkasındaki zihniyetin, ekolojik düşüncenin de yayılmasını istiyoruz” dedi.

6. İstanbul Tohum Takas Şenliği’nde depremzede üreticiler yararına stant açan Demet Özdamar da “Bu şenliğe ilk defa katılıyorum. Burada olmak çok keyifli. Depremzedeler yararına stant açtım. Şu anda burada çeri domates, salatalık, kırmızı mısır, süs ayçiçeği tohumlarım var. Bunlar, geçmişten beri kendi bahçemizde ata tohumlarından yetiştirdiğimiz ürünlerimiz. Bir hafta sonra Antakya’ya gideceğiz. Beraberimizde fide götüreceğiz. Buralarda elde ettiğimiz geliri Antakya’daki ailelere bağışlayacağız” dedi.