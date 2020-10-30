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Kadıköy'de 19.23'te İstiklal Marşı Coşkusu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Kadıköylüler saatler 19.23’ü gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 09:10
Kadıköy'de 19.23'te İstiklal Marşı Coşkusu
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü pandemi nedeniyle bu yıl kol kola, omuza düzenlenemedi. Ancak pandemi önlemlerini gözeten Kadıköy Belediyesi, yürüyüş yerine Cumhuriyet Tırı öncülüğünde oluşan araç konvoyu ile Cumhuriyet Bayramını her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutladı. “Daima Cumhuriyet” sloganıyla ilerleyen Cumhuriyet Tırından marşlar ve şarkılar çalındı. Tıra uzun bir araç konvoyu eşlik etti. Saat 19.00’da Suadiye’den hareket eden Cumhuriyet Tırından saatler 19.23’ü gösterdiğinde İstiklal Marşı yükseldi. Bağdat Caddesinde bulunan yurttaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’na eşlik etti. Cumhuriyet sevdalıları evlerinin pencerelerinden, balkonlarından salladıkları Türk Bayrakları ile Cumhuriyet coşkusuna katıldı.

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