Kadıköy Çocuk Meclisi İstanbul’u Konuştu

Çocuklar için daha eşit ve adil bir İstanbul oluşturmak için İstanbul Kent Konseyi’nin başlattığı “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesine bir katkı da Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi’nden geldi. Yaşları 9 ile 13 arasında Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK Kadıköy) bir araya gelerek atölye çalışması gerçekleştirdi.

İSTANBUL BAKIM USTASI OLDULAR

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kolaylaştırıcı olduğu atölye çalışmasında çocuklar, bir yandan keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi bir yandan da İstanbul’u birer “Bakım Ustası” gibi ayrıntılı olarak ele aldı. İstanbul’un sevdikleri ve güzel taraflarını belirleyen çocuklar, eksik buldukları ve iyileştirilmesini istedikleri sorunları da tespit edip çözüm önerileri sundu.

İstanbul hakkında yapılacak olan projelere katkı sağlamak için görüşlerini ve düşüncelerini ileten Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin atölye çalışmasının sonuçları, İstanbul Kent Konseyi’nde “İstanbul Çocuklara Soruyor” projesi kapsamında değerlendirilecek. İstanbul’un her yerinden çocukların katılacağı proje Nisan 2022’de sona erecek ve ortaya çıkan sonuçlar, çocuklar için daha iyi, eşit ve adil bir İstanbul’un “yol haritası” nı belirleyecek.