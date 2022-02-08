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Kadıköy Çevre Festivali “İklim Krizi İle Mücadele” Temasıyla Toplanıyor

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl Selamileşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği “Kadıköy Çevre Festivali” bu yıl “İklim Krizi ile Mücadele” temasıyla 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivale katılım için başvurular 27 Şubat’a kadar yapılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Şubat 2022 Salı 11:37
Kadıköy Çevre Festivali “İklim Krizi İle Mücadele” Temasıyla Toplanıyor
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Kadıköy Belediyesi’nin her yıl Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Kadıköy Çevre Festivali 3-5 Haziran tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. Festivalin bu yılki temasını “İklim Krizi ile Mücadele” oluşturacak.  

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen festival, bu yıl 5’inci kez toplanıyor. Dört yılda 100 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük festivalinde, iklim değişikliği başta olmak üzere ülkemiz ve dünyadaki tüm çevre sorunlarına farklı çerçevelerden yaklaşarak bireysel ya da topluluklar olarak çözüm oluşturmak, ekolojik yaşama dair örnekler sunmak amaçlanıyor.

Katılımcı anlayışla programı oluşturulan, doğaya emek veren tüm sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve toplulukların stantları ile yer aldığı, çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştığı festivalde; atölyeler, paneller, söyleşiler, doğa gözlemleri, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer alıyor.

2022 Kadıköy Çevre Festivali’nde pandemi, orman yangınları, seller, müsilaj gibi sorunların nedeni olan iklim krizine dikkat çekmek, iklim krizi ile nasıl mücadele edebileceği, sürdürülebilir ve güvenilir bir geleceğin nasıl mümkün olabileceği, dünyadaki ayak izimizin nasıl azaltabileceği konularında çözüm önerileri ortaya konulacak.

Festivale, etkinlik ya da stantla katılım için 27 Şubat 2022 tarihine kadar

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