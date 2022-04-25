Kadıköy Belediyesi’nde 7’den 70’e Bayram Sevinci

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en güzel şekilde yaşatmak isteyen Kadıköy Belediyesi, çocukların bayramı gönüllerince eğlenmesi için Kadıköy’ün yedi ayrı noktasında üç gün süren etkinlikler düzenlendi.

MUTLULUKLARI GÜRÜLMEYE DEĞERDİ

Kadıköylü çocuklar, bayram dolayısıyla hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerde bayramı doyasıya yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, belediye başkanlık bahçesinde son erdi. Jonglör gösterisinden canlı heykellere, müzikli masal saatinden ip atlamaya, bilim atölyesinden yüz boyama etkinliğine kadar birbirinden renkli anların yaşandığı bayram şenliğinde, çocuklar renkli ve keyifli saatler geçirdi. Belediye bahçesine kurulan trambolinde zıplayan çocuklar survivor parkurunda hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Kutlamalarda geleneksel spor oyunları halat çekme, çuval yarışı ve ip atlama etkinlikleri de renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy’de çocuklar için hazırlanan kutlamaların bir başka adresi de Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı oldu. Renkli, eğlenceli ve eğitici etkinliklerin yer aldığı kutlamalarda çocukların mutlulukları gürülmeye değerdi. Kortej bando ile eşliğinde eğlenen çocuklar, yüz boyama etkinliğine de yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar, kutlama alanında yer alan Ressam Robot Atölyesi ve Karikatür Atölyesi’nde de öğrenirken eğlendi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)