banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.494,12
ALTIN
902,43
DOLAR
14,77
STERLİN
18,83
EURO
15,88
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Son Dakika
Çocuklar Yenikapı'ya Akın Etti
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen Okulda Şiir Okudu
Şehit Oğlu Babasının Adı Verilen...
Önce 10 Bin Yıl Hapis Sonra Tahliye Daha Sonra Yine Tutuklama Kim Bunu İzah Edecek ?
Son Dakika
Önce 10 Bin Yıl Hapis...
23 Nisan Bütün Yurtta Coşku İle Kutlandı (VİDEOLU)
Son Dakika
23 Nisan Bütün Yurtta Coşku...

Kadıköy Belediyesi’nde 7’den 70’e Bayram Sevinci

Kadıköy Belediyesi’nin üç gün boyunca devam eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri belediye bahçesinde son erdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı kutlama etkinliklerinin son gününde çocuklar doyasıya eğlenirken aileleri de bayram sevinçlerine ortak oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Nisan 2022 Pazartesi 09:42
Kadıköy Belediyesi’nde 7’den 70’e Bayram Sevinci
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en güzel şekilde yaşatmak isteyen Kadıköy Belediyesi, çocukların bayramı gönüllerince eğlenmesi için Kadıköy’ün yedi ayrı noktasında üç gün süren etkinlikler düzenlendi. 

MUTLULUKLARI GÜRÜLMEYE DEĞERDİ 

Kadıköylü çocuklar, bayram dolayısıyla hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerde bayramı doyasıya yaşadı.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, belediye başkanlık bahçesinde son erdi.  Jonglör gösterisinden  canlı  heykellere,   müzikli masal saatinden ip atlamaya,  bilim atölyesinden yüz boyama etkinliğine kadar birbirinden renkli anların yaşandığı bayram şenliğinde, çocuklar renkli ve keyifli saatler geçirdi. Belediye bahçesine kurulan trambolinde zıplayan çocuklar survivor parkurunda hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi. Kutlamalarda geleneksel spor oyunları halat çekme, çuval yarışı ve ip atlama etkinlikleri de renkli görüntülere sahne oldu.   

Kadıköy’de çocuklar için hazırlanan kutlamaların bir başka adresi de Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı oldu. Renkli, eğlenceli ve eğitici etkinliklerin yer aldığı kutlamalarda çocukların mutlulukları gürülmeye değerdi. Kortej bando ile eşliğinde eğlenen çocuklar,  yüz boyama etkinliğine de yoğun ilgi gösterdi.   Çocuklar, kutlama alanında yer alan Ressam Robot Atölyesi ve Karikatür Atölyesi’nde de öğrenirken eğlendi. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklara İki 23 Nisan Hediyesi Birden
Çocuklara İki 23 Nisan Hediyesi Birden
Kadıköy'de 3 Gün 7 Noktada 23 Nisan Şenliği
Kadıköy'de 3 Gün 7 Noktada 23 Nisan Şenliği
Kadıköy’de bostanlar çoğalıyor!
Kadıköy’de bostanlar çoğalıyor!
Alan Kadıköy Retrospektif 01 – Memet Baydur
Alan Kadıköy Retrospektif 01 – Memet Baydur
CHP’li başkanlar anlattı: İklim krizi ile mücadele için fonlara ulaşamıyoruz, projelerimiz onaylanmıyor
CHP’li başkanlar anlattı: İklim krizi ile mücadele için fonlara ulaşamıyoruz, projelerimiz onaylanmıyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169