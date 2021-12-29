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Kadıköy Belediyesi Yeni Doğan Destek Paketi İle Ailelerin Yanında

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği Yeni Doğan Destek Paketi projesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin ilk 3 ay süresince tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:37
Kadıköy Belediyesi Yeni Doğan Destek Paketi İle Ailelerin Yanında
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Kadıköy Belediyesi, Yeni Doğan Destek Paketi projesiyle ailelere doğum öncesi ve sonrasında psiko sosyal ve ekonomik desteklerde bulunuyor. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün meslek elemanları tarafından yerinde incelemelerle tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan paketlerde doğum sonrası ihtiyaç duyulabilecek temel bebek bakım malzemeleri yer alıyor.  Ailelere, hali hazırda sürdürülmekte olan sosyal destek modeli  Alışveriş Kartı üzerinden de 3 yaşa kadar bebek bezi desteği devam edecek.  

“TOPLUMSAL EŞİTLİK ANLAYIŞIYLA PROJELERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı projeye ilişkin şunları söyledi: “Toplumsal eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak yerel yönetimlere ait sorumluluklarımızın bilinciyle projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kamusal hizmet ve politikalarımızda toplumsal eşitlik anlayışı ile hazırladığımız projelerden bir tanesi de Yeni Doğan Destek paketi. Bu projeyle, ihtiyaç sahibi ailelerin Kadıköy nüfusuna katıldığı her bir bebeği, diğer akranlarıyla eşit şartlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.” dedi.  

Yeni Doğan Destek Paketi’nde bebek sırt çantası, hastane çıkış seti, bebek battaniyesi, bebek havlusu, müslin örtü, ağız bezi, bebek çorabı, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek vücut losyonu, pişik kremi, ateş ölçer gibi yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyduğu malzemeler yer alıyor. Pakette aynı zamanda gebelik öncesi dönemden başlayarak çocuğun gelişim dönemlerini ve çocukluktan itibaren başlayan toplumsal cinsiyet rollerini konu alan “Ebeveyn Bilgilendirme Kitapçığı” da bulunuyor. Ailelere psikolojik destek ve çocuk gelişimi eğitimlerinin de verildiği proje kapsamında doğum sonrası 0 – 3 yaş arası bebeklere yönelik erken tanı ve erken müdahalede gelişimsel değerlendirme ve takip desteği de sağlanıyor. Ayrıca doğum sonrası yemek yapamayacak durumda olan aileler için de 40 güne kadar sıcak yemek desteği sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi aileler, Yeni Doğan Destek paketinden yararlanmak için Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02163491189 – 4182175 nolu telefonlarından bilgi alıp, başvuruda bulunabilir.  

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