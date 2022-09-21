Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda 16. Sanat Mevsimi

Virtüözlerin Müziği ve Kahve Konserleri

Müzik hayatında klasik yer tutan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da “Pazartesi Oda Müziği Konserleri” ve “Kahve Konserleri” programını sürdürecek ve oda müziğinin seçkin eserleri değerli müzisyenler tarafından seslendirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Oda Müziği Konserleri 26 Eylül Pazartesi akşamı “Virtüözlerin Müziği” başlığıyla Dana Zemtsov & Julien Quentin Duo ile başlayacak. Avrupa’da yükselen yıldız viyola sanatçısı Dana Zemtsov ve Avrupa genelinde ünlü birçok sanatçıya yaptığı eşlikler ve solo performansları ile kariyerinin zirvesindeki piyanist Julien Quentin’den oluşan düo İstanbul’daki ilk konserini Süreyya Operası’nda verecek. Her pazar saat 11.00’de başlayacak “Kahve Konserleri” serisi ise 9 Ekim’de RobertoIssoglio piyano resitali ile açılışını yapıyor. Sezonun ilk Kahve Konseri'nde, eleştirmenler tarafından özellikle Mozart ve Beethoven'ı üstün bir duyarlıkla yorumladığı söylenen 'Steinway Sanatçısı' RobertoIssoglio, Mozart ve Beethoven'ın yanı sıra, Scarlatti ve Schubert'in eserlerini de icra edecek.

Süreyya Operası’nda Müzikaller

İstanbul Devlet Opera ve Balesi on beş sezondur olduğu gibi bu yıl da eser ve konserler icra etmeye devam edecek. Süreyya Operası’yla işbirliği içinde eser icra edecek diğer topluluklar arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu, Gedik Filarmoni Orkestrası, İKSV Festivalleri, Borusan Quartet ve Denizbank Çocuk Operası yer alıyor.

Süreyya Operası yeni sezonunda yine müzik mekânı prensibine uygun kalarak ve bir yenilik olarak müzikli sahne eserlerini de programına aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleşecek programda Ekim ayında “Yedi Kadın” isimli müzikli oyun birbirini takip eden günlerde beş temsille izleyicilere sunulacak. Oyunun ilk temsili 4 Ekim Salı günü saat 20.00’de. Bu temsili Kasım ayının ilk haftasında “Müzikhaller” eseri takip edecek.

Borusan Quartet sezon konserlerine yine Süreyya Operası’nda devam ederken, Cem Mansur’un yönetimindeki Gedik Filarmoni’nin bu yıl Süreyya’daki ilk konseri 12 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek.

Çocuk Operası

Süreyya’da bu yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin müzikli çocuk oyunlarına ek olarak sezon boyunca Denizkültür ve Duende tarafından sunulacak olan çocuk operaları da icra edilecek. “Wolfie Harikalar Operasında” temsilleriyle başlayacak olan yeni serinin ilk temsili 16 Ekim Pazar günü saat 13.00’de.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

