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Kadıköy Belediyesi'nin ‘Sinematek’ ve ‘Anlat Kadıköy’ Projelerine Altın Karınca Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi’nin 'Sinematek ve Sinema Evi’ ile ‘Anlat Kadıköy’ projeleri ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:21
Kadıköy Belediyesi'nin ‘Sinematek’ ve ‘Anlat Kadıköy’ Projelerine Altın Karınca Ödülü
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Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlendiği Altın Karınca Ödülleri, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin projeleri Altın Karınca’da yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi. Kadıköy Belediyesi, ‘Mimari ve Kentsel Tasarım’ kategorisinde ‘Sinematek ve Sinema Evi’ Rekonstrüksiyon Projesi ile ‘Yönetişim ve Katılımcılık’ kategorisinde ise ‘Anlat Kadıköy’ projeleri ile ödül aldı. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen ödül töreninde, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na ödülleri MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takdim etti. 381 projenin yarıştığı Altın Karınca’da 41 belediyenin 52 projesi ödüle layık görüldü.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarında inşa edilen Sinematek/Sinema Evi projesi sinema yapıtlarını korumak, bu alanda araştırmalar yapmak ve sinema kültürünü yaymak amacıyla gösterimler düzenlemeyi amaçlıyor. ‘Anlat Kadıköy’ projesi ise, Kadıköy’ün gelecek beş yılının, mümkün olabilecek en iyi katılım seviyesinde ve tüm paydaşlarıyla planlandığı, aynı zamanda ülkemizin ilk geniş kapsamlı online katılım platformu olma özelliğini taşıyor. Proje, bir kamu kuruluşunun kendi öz kaynaklarıyla ve hiçbir hizmet satın almadan gerçekleşmesi nedeniyle de öne çıkıyor.

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