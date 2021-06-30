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Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Mariana İhalesine Katılmak İçin Yaptığı Başvuru Reddedildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile özelleştirilen Kalamış Yat Limanı için gerçekleştirilecek ihaleye alınmayacağını açıkladı. Karara sert tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim! Çevreye, kentine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı mahallelerde kuracağımız stantlarımızda dijital imza vermeye davet ediyorum. Bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek.” dedi. Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesiyle ilgili açılan ihaleye katılmak için yaptığı başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından reddedildi. Başkanlık, özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağını gerekçe göstererek Kadıköy Belediyesi’nin ihaleye alınmayacağını duyurdu.  Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı ise söz konusu kararla ilgili “Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz” dedi. Odabaşı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararının hukuki olmadığını belirterek tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 17:42
Kadıköy Belediyesi'nin Kalamış Mariana İhalesine Katılmak İçin Yaptığı Başvuru Reddedildi
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“SAHİLİMİZE ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Odabaşı yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Kalamış sahilinin özelleştirme projesine itiraz ederek, Kalamış sahil bizimdir dedik, halkındır dedik, Kalamış bizimle güzel dedik. Belediye olarak Kadıköylülerin hakkını korumak bizim görevimiz.  Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Bu nedenle ihaleye girmek istedik. Kadıköylülerin desteği ile de bu kampanyamız hızla ses getirdi. Fakat, bugün öğrendik ki halkın hakkını umursamayanlar, bizi ihale dışı bırakma kararı almış. Teklif vermemizi bile engelliyorlar! Çünkü halkın sesinden korktular, çünkü bizlerin haklı mücadelesinden korktular. Kamu faydası gözeten bir projede kamu neden istenmez? Halkın seçilmiş temsilcisi neden istenmez? Bu proje şimdiden niyetini gösterdi. Ama bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILACAK

İhaleye girecek firmalara sesleniyorum! Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim! Çevreye, kentine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı mahallelerde kuracağımız stantlarımızda dijital imza vermeye davet ediyorum. Biz sonuna kadar haklı mücadelemizi duyurmaya devam edeceğiz. Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz çünkü Kalamış bizimle güzel.”

NE OLMUŞTU

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alınmış ve tepki çekmişti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bu karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin 7 Haziran tarihli meclis toplantısında ise ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oy birliğiyle Başkan Odabaşı’na yetki verilmiş; başvuru süreci başlatılmıştı. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, 7 Temmuz 2021 tarihinde özelleştirilme ihalesine çıkacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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