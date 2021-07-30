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Kadıköy Belediyesi'nden Manavgat Ve Marmarist'e Destek

Kadıköy Belediyesi, ülkenin değişik noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Manavgat ve Marmaris’e; araç, personel ve barınma malzemeleri gönderdi. Giden personel arasında orman yangınıyla mücadele eğitimi almış Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı üyeleri (BAK Kadıköy) ve veteriner hekimler de yer alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 12:12
Kadıköy Belediyesi'nden Manavgat Ve Marmarist'e Destek
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Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangına müdahale edilirken olumsuz etkilenen bütün canlıların yanında olmak için Kadıköy Belediyesi’nden 17 araç ve 42 kişilik uzman ekip desteğe gitti.

Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy), Destek Hizmetleri, Veterinerlik, Sosyal Destek ve Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ilk etapta 1500 battaniye, 1500 koli kıyafet ve oyuncak, 500 adet hiç kullanılmamış yorgan ve 100 adet yastık, içme suyu ve 1500 adet bebek bezi, 17 araç ile dün gece yola çıktı.

Sabah saatlerinde, Manavgat’a ulaşan yardım konvoyunu uğurlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaşananlar karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi: “Yaşanan felaketler yüreğimizi yakıyor. Bu tahribatın telafisi çok zor. Bütün canlıların yaralarını sarmak ve felaketin daha da büyümemesi için el birliği ile çalışacağız. Tüm canlıların yaşam kaynağı olan ormanlarımıza, geleceğimiz için sahip çıkmak ve Kadıköylülerin dayanışma ruhunu taşımak için arkadaşlarımız felaket bölgesinde çalışmaya gidiyor. Şimdilik acil ihtiyaç kalemlerini tespit ederek, ekiple birlikte gönderdik. Bölgeden gelecek taleplere göre, kampanya düzenleyebiliriz. Biz, Kadıköy olarak, bu felaketin izlerini silmek için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Kadıköy’ün de Kadıköylünün de aklı bütün canlılarda.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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