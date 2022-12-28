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Kadıköy Belediyesi Güneş Panelleriyle 1 Yılda 920 Bin tl Tasarruf Sağladı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 1 yıl önce Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurdukları güneş panellerinin, enerji fiyatlarının sürekli artış göstermesinden dolayı hızlıca kendi maliyetini çıkardığını ve 920 bin TL’lik elektrik tasarrufu sağladıklarını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2022 Çarşamba 14:38
Kadıköy Belediyesi Güneş Panelleriyle 1 Yılda 920 Bin tl Tasarruf Sağladı
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Kadıköy Belediyesi, geçen yıl aralık ayında Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle hem iklim değişikliği ile mücadele etme hedeflerini gerçekleştiriyor hem de ürettiği elektrik ile faturasının yükünü hafifletiyor. Aralık 2021 yılında kurulan güneş panelleri ile Evlendirme Dairesi’nin tükettiği elektriğin önemli bir kısmı güneşten temin ediliyor ve kurulan 384 adet güneş paneli ile belediye bir yılda 920 bin TL’lik tasarruf elde etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

SANTRAL MALİYETİNİ 1 YILDA ÇIKARDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, artan enerji fiyatlarına vurgu yaptı ve 4 yılda kendisini amorti edecek tesisin, bu fiyat artışından dolayı 1 yılda maliyetini çıkardığını söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz 1 yıl önce bu yenilenebilir enerji projesini hayata geçirdiğimizde hem iklim kriziyle mücadelede geliştirdiğimiz hedeflerimize ulaşmayı, hem de artan elektrik faturalarının yükünü hafifletmeyi amaçlamıştık. Hesaplamalarımız 1 yıl önce kurduğumuz santralin 4 yıl içerisinde proje maliyetini karşılayacağı yönündeydi. Ancak enerji fiyatlarının sürekli artış gösterdiği ülkemizde santral kendi maliyetini 1 yıl içerisinde çıkardı. Yani elektrik fiyat artışlarından hemen önce tesis faaliyete geçtiği için süreç tahminimizden çok daha hızlı sonuç verdi ve bu bir yılda binamız 920 bin Türk Lirası tasarruf elde etti.”

“YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Odabaşı, 2022’ye girmeden 2022 bütçelerinin yaşanan ekonomik krizden kaynaklı üçte birini kaybettiklerini hatırlattı ve güneş panellerinden sağlanan tasarruftan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Daha 2022’ye girmeden, 2022 bütçemizin yaşamakta olduğumuz bu büyük ekonomik krizden kaynaklı olarak üçte birini kaybettiğimizi söylemiştim. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla bütün vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet götürmek amacıyla geliştirdiğimiz politikalar çerçevesinde, bu panellerden sağladığımız tasarruf bizi oldukça mutlu etti. Projemizi genişletmek için şu ana kadar 11 hizmet binamızda fizibilite çalışmalarımız tamamlandı. En kısa sürede tesisimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, güneş enerji panelleriyle sadece elektrik ihtiyacımızı değil su ihtiyacımızı da karşılayacağız. Örneğin yağan yağmur suları panellerin yüzeyinde toplanarak yeraltı deposuna aktarılacak ve sokak yıkama, araç yıkama gibi faaliyetlerde kullanılacak. Belediye olarak gelişen teknoloji ile kentimizde oluşan temel ihtiyaçlarımıza böyle yenilikçi ve çevreci çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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