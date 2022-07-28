Kadıköy Belediyesi Bahçesinde Yeniden İkinci El Pazarı

Geri dönüşüme dikkat çekmek ve ekonomik destek amacıyla kurulan pazarda giysi, çanta, ayakkabı, atkı, bere gibi birçok ürün stantlarda olacak. Ürünlerin içerisinde hiç kullanılmayan ürünlerin yanı sıra bebek eşyaları ve kıyafetleri de olacak. Pazara gelen ziyaretçiler giymedikleri kıyafetlerini bağışlayabilecek, beğendikleri başka kıyafet ve aksesuarları stantlardan uygun fiyata alarak, gardıroplarını yenileyebilecek ve tasarruf edebilecekler.

STANTLAR İÇİN KURA ÇEKİLDİ

Belediye bahçesinde kurulacak olan 80 adet standın sahibi, başvuranlar arasında yapılan online kura çekimi ile belirlendi. 19 Haziran tarihinde yine belediye bahçesinde yapılan Yeniden Kullanım Pazarı’nda stant açanlar kuraya katılamadı. Kadıköy’de ikamet edenler, tekstil sektöründe ticari faaliyeti bulunmayanların başvurabildiği yeniden kulanım pazarında sadece nakit para ile ürünler alınıp satılabilecek.

ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Kadıköy Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı, Kadıköy mahalle muhtarları, Kadıköy Belediyesi gönüllüleri ve Kadıköylülerin, ihtiyaç sahibi Kadıköylü üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sunmak amacıyla gerçekleştirdiği “Okutan Kadıköy” projesi kapsamında bir stant da kurulacak. İsteyen ziyaretçiler, “Okutan Kadıköy” standını ziyaret ederek öğrencilere burs desteğinde bulunabilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİYSİ BAĞIŞI

Kadıköy Belediyesi’nin 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop da alanda yerini alacak. 20 yıldır hizmet veren Açık Gardırop, yapılan kıyafet bağışlarını ihtiyaç sahibi olan binlerce kişiye ulaştırıyor. Kıyafetlerini bağışlamak isteyen ziyaretçiler 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop’a kullanmadıkları kıyafetlerini bağışlayabilecek.

HAYVANLAR UNUTULMADI

Pazarda, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu’nun da standı olacak. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle 2001 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde gönüllü olarak çalışıyor. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu, satacakları ikinci el giysilerden elde edilecek gelirle, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nde hasta olan hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak