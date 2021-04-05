Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan İddialara Yönelik Açıklama

Kamuoyuna Önemli Açıklama!

Yaklaşık üç gündür kimi basın organları ve sosyal medya hesaplarında, Kadıköy Belediyesi’nin sokak müzisyenlerinin Kürtçe müzik yapmalarına engel olduğu ve hatta bu nedenle müdahale ettiği haberleri yer almakta. Ve yine üç gündür kimseyi zan altında bırakmadan, serinkanlı davranarak, yaşanan olayın etnik değil teknik, müsaade edilmeyenin de icra edilen müzik değil cihazlarına olduğunu kısaca anlattık. Ancak görüyorum ki; aynı sağduyuyu kendilerinden de beklediğimiz kimi kurumlar da bu yalan algının etkisinde kalarak; Kadıköy Belediyesi’ni, beni ve memur arkadaşlarımızı haksız bir zan altında bırakma yarışına girdiler. O zaman olayı bir de ben anlatayım:

Öncelikle hatırlatmalıyım ki; Sosyal demokrat bir geleneğin, yerel temsilcisiyim. İnsanları dini, dili, ırkı, tercihleri açısından sorgulamam, sorgulayamam. Bütüne eşit yaklaşırım. Belediye Başkanı olmadan önce böyleydi, bundan sonra da öyle olacak. Kadıköy halkının oylarıyla seçildiğim gün, “Herkese aynı yakınlıkta olma” sözünü vermiş bir Belediye Başkanı olarak şunu tekraren söylememde fayda var, cuma günü yaşanan olay, sokak sanatçımızın kimliği üzerinden yaşanmamıştır. Hem kendi söylemi hem de sosyal medya paylaşımları, aylardır Kadıköy’de türkülerini özgürce söylediği yönündedir. “Kürtçe türkü söylediği için…” müdahale edildiği haberlerini kendisi de açık bir dille reddetmektedir. Zabıta arkadaşlarımız, kendilerini amfisiz müzik yapmaları konusunda uyarmalarına rağmen, uyarılar dikkate alınmayınca müdahale zorunlu olmuş, mukavemet sergilenince de istenmeyen bu görüntüler ortaya çıkmıştır.

Kadıköy, özgürlükler kentidir. Ve Kadıköy Belediyesi, bunun en net savunucusudur. Ancak, Bahariye Caddesi ya da herhangi bir sokakta üç adet amfiyle yüksek sesle müzik yapılması üzerine gelen şikayetlere de kayıtsız kalamazdık. Çünkü, sokak müzisyenlerinin olduğu gibi, çevre esnafını ve orada yaşayanların özgürlüklerini de gözetmek görevimizdir. Kadıköy Belediyesi, kentin düzeni, temizliği ve geleceği için kamu adına görev yapar. Ve bütün bunların hepsi, yasayla belirlenip güvence altına alınmıştır.

Müzisyen arkadaşımızla irtibattayız. Enstrümanı kendisine teslim edilmiştir. Çevreye saygılı müzik yaptığı sürece bütün sokak sanatçıları gibi Kadıköy’de özgürce müzik yapabileceği iletilmiş ve anlaşılmıştır.

Biz, suni gündemlerden uzak, Kadıköy’ün geleceği için çalışmaya devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.