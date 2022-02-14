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İşitme Engelli Öğrenciler Buzzfest’tin Tadını Çıkardı

Kadıköy Belediyesi işitme engelli öğrencileri buz pateniyle tanıştırdı. Buzzfest kapsamında Mehmet Said Aydoslu İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Atatürk Parkı’ndaki buz pistinde hem buz pateni yaptı hem de şişme botlarla kaydıraktan kaydı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 09:14
İşitme Engelli Öğrenciler Buzzfest’tin Tadını Çıkardı
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Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan kış festivali Buzzfest, açıldığı günden bugüne İstanbul’un her yerinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği kış festivali Buzzfest'tin yeni ziyaretçileri işitme engelli çocuklar oldu. 

Mehmet Said Aydoslu İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’ndan gelen 19 öğrenci, ilk kez geldikleri Buzzfest’te buz pateni yaptı, şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçirdi. 

Paten giyip kask taktılar, eğlenceli anların selfiesini çektiler 

Buzzfest alanına öğretmenleri ile birlikte gelen çocuklar patenlerini giyip, kasklarını taktıktan sonra buzun tadını çıkardı. Hayatlarında ilk defa buz pateniyle kayan çocuklara, Kadıköy Belediyesi’nin alanda bulunan eğitmenleri tarafından buz üzerinde durabilmeleri ve kayabilmeleri için temel bilgiler verildi. Kısa eğitimin ardından ilk defa buz pistinde patenle kaymaya çalışan çocuklar, kimi zaman düştü kimi zaman da birbirinden destek alarak büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Çocuklar, buz patenin ardından şişme botlarla kaydıraktan kayarken de cep telefonları ile yaşadıkları keyifli anların selfiesini çekti. 

“Daha önce buz pistinde hiç kayamamış çocuklarımızın da burayı görmesini istiyoruz” 

Organizasyonu düzenleyen Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ayşegül Deprem, Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı etkinliğin amacını, “Buzzfest’i ziyaret edemeyen tüm çocukların burayı görmesini istiyoruz ve buz pistinde daha önce hiç kayma imkânı olmayan çocukları buraya getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde ifade etti. 

Kadıköy Mehmet Sait Aydoslu İşitme Engelliler Okulu Müdür Yardımcısı Kenan Kasarcı da çocukların ilk kez geldiği Buzzfest’te eğlenceli zamanlar geçirdiklerini söyleyerek, “Buraya öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte geldik. Kadıköy Belediyesi bize ulaştı ve bu etkinlikten haberdar etti. Velilerimizden izin aldık ve geldik. Çocuklarımız çok eğlendi ve mutlu oldu. Bu etkinlik için Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

28 Şubat’a kadar açık

Hem yetişkinlerin hem de 4 yaş üstü çocukların yararlandığı Buzzfest, 24 Aralık 2021 Cuma günü kapılarını açtı. Buz Pisti, 28 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

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