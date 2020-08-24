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İnsansız Tekne ‘Doris’ Deniz Üstünden, Balıkadamlar Denizaltından Çöp Topladı

İnsansız deniz temizleme aracı Denizatı ‘Doris’ Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle, Caddebostan sahilinde ilk kez denizle buluştu. Karadan verilen komutlarla deniz yüzeyini temizleyen insansız tekne ‘Doris’in yüzey çalışmasına, balıkadamlar da denizaltında yaptıkları temizlikle destek verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:53
İnsansız Tekne ‘Doris’ Deniz Üstünden, Balıkadamlar Denizaltından Çöp Topladı
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DENİZDEN ÇIKAN ATIKLARI AYIRDI

IWROBOTX adlı girişim tarafından geliştirilen otonom deniz temizleme aracı ‘Doris’, Kadıköy Caddebostan sahilinde düzenlenen test sürüşü ile denizle buluştu. Yapay zeka destekli sesli komut sistemi ile ilerleyen ve insansız çalışan deniz robotu, deniz yüzeyindeki atıkları topladı. Çöpleri cinsine göre kategorize edebilen Doris, atık verilerini internet ortamına aktararak rapor haline getirebiliyor. 10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde, test sürüşü yapacak olan Doris, Kadıköy’de deniz kirliliğinin haritasını da çıkaracak.

1 TON ÇÖP TOPLAYABİLİYOR

Deniz yüzeyinden 30cm derinliğe kadar çöp toplayabilen araç, 1 ton atık toplama kapasitesine sahip. Pet şişe ve atıkları, karadan verilen sesli komutlar aracılığıyla toplayan Doris, atıkları da kendi içerisinde plastik, cam, organik atık olarak ayrıştırabiliyor. IWROBOTX girişiminin kurucusu Mustafa Erol ‘Koç Üniversitesi hızlandırma programı ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle hareket ettik. Yapay zeka, derin öğrenme, görüntü işleme algoritmaları sayesinde denizdeki atıkları tespit edip, türlerine göre ayırt edip, lokasyon bazlı raporlayacağız’ şeklinde konuştu.

BALIKADAMLAR DA DENİZİN DİBİNDEN ÇÖP TOPLADI

Deniz tabanından yüzeye çıkamayan çok sayıda cam şişe ve atık Türk Balıkadamları Derneği ve Kadıköy Belediyesi’ne bağlı dalgıçlar tarafından toplandı. Denizin dibinden yaklaşık 2 saat süresince 2 çuval çöp çıkarıldı.

KADIKÖY BELEDİYESİ GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYOR

Daha temiz bir çevre için yenilikçi girişimleri destekleyen Kadıköy Belediyesi’ne, Marmara Yelken Kulübü de Doris’i vinçle indirerek destek verdi. Türk Balıkadamlar Kulübü ile Kadıköy Belediyesinden dalgıçlar denizaltında deniz temizliği yaptı.

DENİZATI ‘DORİS’ NEDİR

Otonom Seviye-5 Deniz Temizleme aracının adı, mitolojilerde denizin saflığını ve temizliğini sembolize eden deniz tanrıçası ‘Doris’ten geliyor. Doris, görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları kullanarak deniz yüzeyindeki atıkları tanır, toplar, kategorize eder ve bu atık verilerini internet ortamına aktarıp rapor olarak hazırlar. Çevreden aldığı görüntüler ile lokasyon verilerini birleştirir ve çalıştığı bölgenin atık haritasını çıkartır. Üzerindeki radar ve lidar sensörler vasıtası ile etrafındaki nesnelerin konumunu tespit edebilir ve gerekli rotayı otonom olarak oluşturur. Kadıköy Belediyesi’nin Koç Üniversitesi KWORKS Covid-19 Ekspres Platformu sürecinde geliştirdiği işbirliği ile IWROBOTX adlı girişimin geliştirdiği otonom deniz temizleme aracı Doris, 10 gün boyunca Kadıköy sahillerinde olacak, daha sonra başka denizlerde çalışmalarını sürdürecek.

Kadıköy Belediyesi

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E.Mail: kadikoybasin@gmail.com

Web: www.kadikoy.bel.tr

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