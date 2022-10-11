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İmamoğlu Ve Odabaşı Yangın Yerini Ziyaret Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, dün gece Fikirtepe’de üç katlı bir binada meydana gelen ve üç kişinin ölümü ile sonuçlanan yangın yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 09:28
İmamoğlu Ve Odabaşı Yangın Yerini Ziyaret Etti
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Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde, dün 19.00 sıralarında bir patlama meydana gelmişti. 3 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yangının meydana geldiği binada incelemelerde bulundu. İmamoğlu ve Odabaşı’na CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’de eşlik etti.

Yangına neden olduğu öne sürülen patlamanın meydana geldiği binanın ikinci katında incelemelerde bulunan İmamoğlu ve Odabaşı, İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan yangına ilişkin bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, “Belediye başkanımızla yerinde durumu inceledik” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

“DOĞALGAZ ABONELİKLERİ YOK”

İtfaiye Daire Başkanı ve İGDAŞ sorumlu birim yetkilisinin de yanlarında olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu: “İçeride şu an adli inceleme devam ediyor. Yapılan ön incelemede, tabii birtakım farklı görüşler ve tespitler var. Sonuçta biz, buraya gelen yetkili birimlerin, adli birimlerin açıklamasını bekleyeceğiz. Ancak şunu net ifade edebiliriz: Görünen; binanın sağlam kalan tek dairesinde doğalgaz aboneliği var ve o aboneliğin olduğu dairede de hiçbir patlama yok. Diğer patlamanın olduğu ve büyük hasar alınan iki dairede de doğalgazla ilgili tesisat yok. Doğalgazla ilgili abonelik de yok. Şu an için durum böyle.”

“ACELE YAPILMIŞ BİR AÇIKLAMA”

Hayatını kaybeden kişiler için üzgün olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Böyle bir olay olsun istemezdik. İçeride ne patlamalara sebep oldu ne yangına sebep olduğu, adli tespitler yapıldıktan sonra, açıklamayı dinledikten sonra netleşecek. Ama şunu ifade edeyim: Biraz acele bir açıklama yapılmış. Ki biz, zaten sürecin farkındaydık ve o dairede gazla ilgili herhangi bir şey olmadığına vakıftık. Buna rağmen temkinli bir açıklamayla süreci takip etmeyi tercih ettik kurum olarak. An be an Kadıköy Belediye Başkanımızla ve İtfaiye Daire Başkanımızla buradan irtibat halindeydim. Yani niye öyle bir açıklama yapıldı veya kim yaptırdı? Muhtemelen sayın valimiz onu irdeleyecektir. Ama şu an için adli birimler burada gerekli incelemeyi yapıyorlar.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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