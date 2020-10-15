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İMAMOĞLU Kadıköy'de Fikirtepe Ve Hasanpaşa'yı Ziyaret Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıllardır tamamlanamayan kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Fikirtepe sokaklarında ve Hasanpaşa’daki Gazhane Binaları Restorasyon alanında incelemelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2020 Perşembe 09:36
İMAMOĞLU Kadıköy'de Fikirtepe Ve Hasanpaşa'yı Ziyaret Etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yanda yükselen gökdelenlerin, bir yanda kentsel dönüşümde yaşanan uzlaşmazlıklar nedeniyle yıkılmak üzere olan binaların yer aldığı Kadıköy'ün Fikirtepe semtini ziyaret etti. İmamoğlu, sosyal hayatın olumsuz etkilendiği ve artık mahallelinin bir an önce çözüme kavuşmasını istediği Fikirtepe’de yaşayanları dinledi. İmamoğlu’na ziyareti sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İBB bürokratları da eşlik etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Fikirtepe’de çözüme yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere İBB, Kadıköy Belediyesi, KİPTAŞ, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve müteahitlerin yer aldığı “iş birliği mekanizması”nın kurulması yönünde çağrıda bulundu.

“ORTADA KALAN CENAZEYİ HER BİRLİKTE KALDIRMAMIZ LAZIM”

Fikirtepe’de yerinde incelemede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Fikirtepe, tümüyle yanlış başlamış bir iş ve aslında bu projede her bileşenin hatası var. Ama tabii vatandaşa bu saatte hata bulmak en büyük yanlış. Bu işi koordine eden o dönemin erkleri. Büyükşehir'le başlamış, sonra bakanlığa geçmiş… O dönemlerde ilçe belediyesi yok sayılmış. Ama bugüne geldiğimizde, etrafa baktığınızda, dünyada böyle devlet eliyle yapılmış trajedi var mıdır?.. Yoktur!” diye konuştu. Fikirtepe’deki sorunların sona ermesi ve sağlıklı bir kent yaşantısının başlaması için kurumlar arası iş birliği önerisinde bulunan İmamoğlu “Burada acil yapılması gereken işler var. Yürütülmesi gereken işler var, onun için sahadayız. Benim istirhamım, sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı, ilgili kurum yöneticilerinin, bizlerin bu dediğim öneri doğrultusunda burada herkesin içinde olduğu bir mekanizma kuralım. Buradaki trajedi, yanlış yönetilme mekanizmasıyla ne yazık ki devlet eliyle yapılmış. Dolayısıyla biz bunu hep beraber çözebiliriz. Buna gücümüz yeter. Vatandaşlarımızın dahi fedakarlık yapması lazım belli konularda. Yani 10 daire olsun, 20 daire olsun hesabı bitmiştir. Benzetmekte hata olmasın ama ortada kalan cenazeyi her birlikte kaldırmamız lazım. Onun için de bugün buradayım, buradan da çağrımı yapıyorum. Umarım hızlıca bir dönüş olur ve bu mekanizmayı Fikirtepe’de kurarız.” dedi.

Fikirtepe ziyaretinin ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet Hasanpaşa Gazhanesi İklim İletişim Merkezinde incelemelerde bulundu. İklim müzesi, tiyatro alanları, atölyeler, kafeterya ve sosyal alanların yer aldığı ve son aşamaya gelen alanda incelemelerde bulunan İmamoğlu, projede çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Son Güncelleme: 15.10.2020 10:37
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