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İktidardan Kadıköy’e Değil Algıya Operasyon

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bazı basın organlarında “Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonu” başlığıyla yer alan haber hakkında “Bugün Atatürk’ün ismini havalimanından silmek isteyenler eş zamanlı olarak bu operasyonu kurgulayarak yaptıklarını kapatmaya çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz!” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 15:46
İktidardan Kadıköy’e Değil Algıya Operasyon
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açıklaması şöyle:

“Bugün, mevcut iktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz. 

Basına Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonu olarak yansıyan ‘haber’ apaçık ki Kadıköy Belediyesi’ne karşı yapılan siyasi bir operasyonun parçasıdır. Kadıköy Belediyesi’ne ne bir polis girdi ne de arama yapıldı. Ama, medyaya öyle bir servis yapıldı ki, sabahın ilk saatlerinden itibaren, belediyenin bütün kadroları gözaltına alınmış gibi haberler yayınlandı.

Oysa gerçek başka.

Bugün Atatürk Havalimanı’nın yıkılma süreci ile oluşan kamuoyu duyarlılığını farklı bir yöne kaydırmak için yapılan bir algı yönetimidir. Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesidir! Cumhuriyet değerlerinin en temel savunucusudur. Bugün Atatürk’ün ismini havalimanından silmek isteyenler eş zamanlı olarak bu operasyonu kurgulayarak yaptıklarını kapatmaya çalışıyorlar. İzin vermeyeceğiz!

Son dönemde Kadıköy Belediyesi olarak hükümet ile sık sık karşı karşıya geliyoruz. 

“Söğütlüçeşme’ye AVM Yaptırmayacağız” diyoruz,” Kalamış Halkındır” diyoruz, “Eski tren istasyonlarını bize verin halkın kullanımına açalım” diyoruz. 

Yani hükümetin rant projelerine açıktan karşı çıkıyoruz. Belli ki birilerini rahatsız etmişiz. Kadıköy’ün Cumhuriyet’in değerlerini savunan bir kale olmasını hazmedemiyorlar. Asla fethedemeyecekleri bu kaleyi şimdi algı operasyonları ile yıpratmaya çalışıyorlar. Eğer bir belediyeye rüşvet ve yolsuzluk üzerinden soruşturma başlatılacaksa bunun adresleri bellidir ve bu adresler arasında Kadıköy yoktur!  

Kadıköy halkı ve kamuoyu bilmeli ki hiçbir zaman hukuksuzluğun yanında durmayacak ve Kadıköy halkının menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz.

Tehdit ve saldırılar karşısında asla geri adım atmayacak, Cumhuriyetin değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

Halkın gündemini değiştiremezsiniz, buna izin vermeyeceğiz!”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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