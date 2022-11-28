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İBB Meclisi’nden Kadıköy İçin Uzun Zamandır Beklenen Sevindirici Karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 5. oturumu 24 Kasım Perşembe günü, İBB’nin Saraçhane binasında gerçekleşti. Toplantının gündeminde 29 Nisan 2021 tarihinden bu yana bekletilen, yaklaşık 291,5 hektarlık alanı kapsayan Acıbadem, Koşuyolu ve Hasanpaşa Mahalleleri’ne 1/5000 ölçekli revize nazım imar planı oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Kasım 2022 Pazartesi 09:11
İBB Meclisi’nden Kadıköy İçin Uzun Zamandır Beklenen Sevindirici Karar
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Kadıköy’ün 51 bin 750 kişilik nüfusu barındıran Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa Mahallelerinde 01.08.1997 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 01.08.1997 ve 14.04.1999 onay tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı halihazırda yürürlükte. Nüfusun yoğunluğunun yüksek olduğu ve plan koşullarının farklılık gösterdiği bölgede 1/5000 ölçekli Revize Nazım İmar Planı İBB Meclis’inde görüşüldü. Oylamaya sunulan plan oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Meclisi’nin aldığı bu kararla söz konusu imar planlarının teknik sorunlarının giderilmesi ve eski yapı stoğunun yenilenebilmesi amaçlanıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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