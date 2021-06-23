HKÇKM’De Yaz Atölyeleriİ Başlıyor

Çocuk dostu bir mimari yaklaşım ve çocuk bakış açısına göre yapılan HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olma özelliğine sahip. Geçen sezon, pandemi dolayısıyla çevrimiçi atölyelerini gerçekleştiren merkezde, 1 Temmuz’da yüz yüze atölyeler başlıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak 14 Temmuz’a kadar devam edecek yüz yüze atölyelere katılım için Kadıköy Belediyesi web sayfasından online başvuru yapmak yeterli. Kontenjanla sınırlı programda çocukların kendi masal kitaplarını yazdıkları ve çizdikleri bir de online atölye yer alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

2 – 14 yaş grubu çocuklar için hazırlanan programda yer alan atölyeler şöyle: Drama Atölyesi, Biz Bize Masal Atölyesi, Bebeğimle Beraber - Müzikle Tanışma Atölyesi, Renkli Çanlarla Müziğe Merhaba Atölyesi, Filozof Çocuklar Atölyesi, Annemle Eğleniyorum - Anne Çocuk Atölyesi, Doodle Sanatını Öğreniyorum, Picasso Gibi Portre Yapıyorum, Sanatçı Robot, Anime Çizimi, Ritim - Dans ve Şarkılarla Güne Başla, Beden Perküsyonu Atölyesi, Ritim ve Dans Atölyesi, Müzikler ve Hikayeleri.

Atölyelerin detaylı programı Kadıköy Belediyesi web sayfasında yer alıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)