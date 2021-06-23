Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1417
ALTIN
494.168
DOLAR
8.6184
STERLİN
12.0291
EURO
10.2891
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla sürdürürken nasıl aile kursunlar?’
Son Dakika
Ali Babacan: ‘Gençler geçimini harçlıkla...
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesi: “12’Den Sonra Da Kulaklıkla Dinleyerek Geleceğe Bakacağız”
İmamoğlun'dan “Müzik Yasağı” Göndermesiİ: “12’Den...
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu ‘Kimin hakkı var bunları bize yaşatmaya?’  
Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu...
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil Geçim Dedi 
Saadet Partisi:Milletin Derdi Seçim Değil...

HKÇKM’De Yaz Atölyeleriİ Başlıyor

Çocuklara yönelik etkinlikleriyle Kadıköy’ün ilgi odağı olan Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nde yaz atölyeleri 1 Temmuz’da başlıyor. Merkez, bu yıl da drama, müzik, resim, dans, masal atölyeleri gibi etkinlikleriyle her yaş grubuna hitap edecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2021 Çarşamba 10:26
HKÇKM’De Yaz Atölyeleriİ Başlıyor
banner171

Çocuk dostu bir mimari yaklaşım ve çocuk bakış açısına göre yapılan HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olma özelliğine sahip. Geçen sezon, pandemi dolayısıyla çevrimiçi atölyelerini gerçekleştiren merkezde, 1 Temmuz’da yüz yüze atölyeler başlıyor. Pandemi kurallarına uygun olarak 14 Temmuz’a kadar devam edecek yüz yüze atölyelere katılım için Kadıköy Belediyesi web sayfasından online başvuru yapmak yeterli. Kontenjanla sınırlı programda çocukların kendi masal kitaplarını yazdıkları ve çizdikleri bir de online atölye yer alıyor. 

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

2 – 14 yaş grubu çocuklar için hazırlanan programda yer alan atölyeler şöyle: Drama Atölyesi, Biz Bize Masal Atölyesi, Bebeğimle Beraber - Müzikle Tanışma Atölyesi, Renkli Çanlarla Müziğe Merhaba Atölyesi, Filozof Çocuklar Atölyesi, Annemle Eğleniyorum - Anne Çocuk Atölyesi, Doodle Sanatını Öğreniyorum, Picasso Gibi Portre Yapıyorum, Sanatçı Robot, Anime Çizimi, Ritim - Dans ve Şarkılarla Güne Başla, Beden Perküsyonu Atölyesi, Ritim ve Dans Atölyesi, Müzikler ve Hikayeleri. 

Atölyelerin detaylı programı Kadıköy Belediyesi web sayfasında yer alıyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Cadde 10K Koşusu'nun Kazananları Belli Oldu
Kadıköy Cadde 10K Koşusu'nun Kazananları Belli Oldu
Kadıköy Enerjisini Güneşten Alıyor
Kadıköy Enerjisini Güneşten Alıyor
Müsilajla Mücadele Seferberliği Caddebostan Sahilinde Başladı
Müsilajla Mücadele Seferberliği Caddebostan Sahilinde Başladı
İmamoğlu’ ndan Kadıköy Kurbağalıdere Kenarında “Çevre” Uyarısı: “Artık Pişman Olma Zamanı ”
İmamoğlu’ ndan Kadıköy Kurbağalıdere Kenarında “Çevre” Uyarısı: “Artık Pişman Olma Zamanı ”
Kadıköy Çevre Festivali Başladı
Kadıköy Çevre Festivali Başladı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169