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Gençlik Sanat Merkezi' nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde 2022 - 2023 dönemi kayıtları başladı. Merkez’de şan, keman, piyano, vurmalı çalgılar, drama, yazarlık gibi çeşitli sanat dallarında eğitimler verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2022 Perşembe 17:07
Gençlik Sanat Merkezi' nde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
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Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde yeni dönem kayıtları başladı. Başvurular Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasında yer alan form üzerinden online ya da Nazifbey Sokak’ta bulunan GSM’ye şahsen başvurarak yapılabilir. Başvuru şartlarında Kadıköy ilçe sınırları dâhilinde ikamet etmek veya ilçe içindeki her hangi bir okulda öğrenci olmak şartı aranıyor. Kayıtların bitiş tarihi internet sitesi üzerinden duyurulacak. 14 – 22 yaş arası öğrencilerin başvurabileceği programdan eğitim süresi boyunca her öğrenci sadece bir bölümden yararlanabilecek. Gençlik Sanat Merkezi’ne şahsen başvurular salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 10.30 – 18.00 saatleri arasında yapılacak.

GENÇLİK SANAT MERKEZİ’NDE NELER VAR?

Müzik Bölümü: Piyano, keman, vurmalı çalgılar, flüt, akordeon, bağlama, şan ve solfej derslerinden oluşmakta olup müzik bölümünde ders alan öğrenciler solfej dersinden de aynı anda ders alabilir.

Dans Bölümü: Latin dansları ve modern dans eğitimleri olarak salsa, chacha, bachata, merenque ve kizomba dans eğitimleri bulunuyor.

Yaratıcı Drama: Program yaratıcı drama oyun ve doğaçlamalara dayanarak katılımcının sosyal iletişimini güçlendiriyor ve özgüvenine katkı sağlıyor.

Yaratıcı Yazarlık: Yazarlık eğitimi almak isteyenler için hazırlanan programda farklı ve yaratıcı yazım teknikleri yer alıyor.

Yaratıcı Dans: Program, beden ve zihin arasında köprü oluşturarak koordinasyonu arttırmayı, etkin biçimde kişilerarası iletişim kurmayı hedeflemekte.

Resim (Karakalem): GSM’nin uzman ekipleri tarafından oluşturulan programla görsel algı, konsantrasyon, el becerisi ve problem çözebilme yetisinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

Yeni dönem programına ilişkin GSM’nin 02164186034 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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