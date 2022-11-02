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Dijital Kadıköy’e Altın Karınca Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Kadıköy Belediyesi’nin Dijital Kadıköy projesi ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2022 Çarşamba 10:04
Dijital Kadıköy’e Altın Karınca Ödülü
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Belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlendiği Altın Karınca Ödülleri, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin projeleri Altın Karınca’da “İdari Kategoriler” ve “Proje Kategorileri” olmak üzere iki ana kategori altında değerlendirildi. Kadıköy Belediyesi Proje Kategorileri başlığında bulunan Akıllı Şehir Uygulamaları’nda “Dijital Kadıköy” projesiyle ödül aldı. Ödülü Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Mahmut Dal, mühendis Ozan Neli ve Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Mustafa Günalp’e Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce verdi. 

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

PSM Awards 2021 Dijital Dönüşüm kategorisinde Altın PSM ödülünü de alan Dijital Kadıköy, Kadıköy’de yaşayan ve Kadıköy’ü ziyarete gelenlerin belediye hizmetlerine doğrudan tek bir uygulama üzerinden ulaşmasını sağlayan yeni nesil belediyecilik uygulaması olarak hayata geçti. Uygulamayla kullanıcılar belediye hizmetlerinden hızlıca ve kolaylıkla haberdar oluyor, alınacak kararlarda fikirlerini sunabiliyor, karar mekanizmasında yer alabiliyor. Uygulama içerisinde bulunan Kadıköy Kart ise kullanıcılarına geri ödeme alma imkânı sunması açısından yerel yönetim uygulamaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Uygulamada Afet modülü ile Kadıköylüler olası afet durumunda toplanma alanlarının yerini hızlı bir şekilde öğrenebilecek, aile afet planlarını yapabilecek, afet çantasında nelerin olması gerektiğini bilecek, düzenli kullandıkları ilaçlar varsa onları kayıt altına alabilecek. Ayrıca Güvendeyim ve Acil Yardım butonları ile de daha önce tanımladığı 5 kişiye kısa mesajla ulaşabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 02.11.2022 12:49
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