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Davet: Kadıköy'de 19 Mayıs Kutlama Programı - Canlı

Kadıköy Belediyesi Milli Mücadele’nin başlangıcının 102. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 09:31
Davet: Kadıköy'de 19 Mayıs Kutlama Programı - Canlı
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Kadıköy Belediyesi Milli Mücadele’nin başlangıcının 102. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Pandemi önlemleri dolayısıyla hijyen koşullarına uygun olarak yapılacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimize katılımınızdan memnuniyet duyarız. 

PROGRAM AKIŞI

KLASİK ARAÇ KONVOYU

11.00          Klasik Araç Konvoyu

Kadıköy Belediyesi Merkez Binası’ndan Moda istikametinde ilerleyecek konvoy, Kalamış Atatürk Parkı’nda Bisiklet Turu’yla buluşup, yoluna devam edecek. 

KALAMIŞ ATATÜRK PARKI 

11.00           Zumba Dans Etkinliği  

12.00           Bandırma Vapuru’nun 726 kilometrelik rotası için kürek ergometresi etkinliği

12.30          Bisiklet Turu 

19 MAYIS TIRI

Klasik Araç Severlerle birlikte yola çıkan Bisikletliler, Fenerbahçe Muhtarlığı önünde bekleyen 19 Mayıs Tırı’yla buluşarak güzergahına devam edecek. 

CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ

UYDU Türksat 

Frekans 11633

Sembol. 3333

Pol. Vertical 

Fec 5/6

Dvbs-2 /8psk HD

 

Kadıköy Belediyesi - Basın Danışmanlığı

2165425087 – 05336740241

kadikoybasin@gmail.com - www.kadikoy.bel.tr

Son Güncelleme: 18.05.2021 12:08
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