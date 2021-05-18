Davet: Kadıköy'de 19 Mayıs Kutlama Programı - Canlı

Kadıköy Belediyesi Milli Mücadele’nin başlangıcının 102. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Pandemi önlemleri dolayısıyla hijyen koşullarına uygun olarak yapılacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimize katılımınızdan memnuniyet duyarız.

PROGRAM AKIŞI

KLASİK ARAÇ KONVOYU

11.00 Klasik Araç Konvoyu

Kadıköy Belediyesi Merkez Binası’ndan Moda istikametinde ilerleyecek konvoy, Kalamış Atatürk Parkı’nda Bisiklet Turu’yla buluşup, yoluna devam edecek.

KALAMIŞ ATATÜRK PARKI

11.00 Zumba Dans Etkinliği

12.00 Bandırma Vapuru’nun 726 kilometrelik rotası için kürek ergometresi etkinliği

12.30 Bisiklet Turu

19 MAYIS TIRI

Klasik Araç Severlerle birlikte yola çıkan Bisikletliler, Fenerbahçe Muhtarlığı önünde bekleyen 19 Mayıs Tırı’yla buluşarak güzergahına devam edecek.

CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ

UYDU Türksat

Frekans 11633

Sembol. 3333

Pol. Vertical

Fec 5/6

Dvbs-2 /8psk HD

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