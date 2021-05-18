Davet: Kadıköy'de 19 Mayıs Kutlama Programı - Canlı

Kadıköy Belediyesi Milli Mücadele’nin başlangıcının 102. yılı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Pandemi önlemleri dolayısıyla hijyen koşullarına uygun olarak yapılacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimize katılımınızdan memnuniyet duyarız.
PROGRAM AKIŞI
KLASİK ARAÇ KONVOYU
11.00 Klasik Araç Konvoyu
Kadıköy Belediyesi Merkez Binası’ndan Moda istikametinde ilerleyecek konvoy, Kalamış Atatürk Parkı’nda Bisiklet Turu’yla buluşup, yoluna devam edecek.
KALAMIŞ ATATÜRK PARKI
11.00 Zumba Dans Etkinliği
12.00 Bandırma Vapuru’nun 726 kilometrelik rotası için kürek ergometresi etkinliği
12.30 Bisiklet Turu
19 MAYIS TIRI
Klasik Araç Severlerle birlikte yola çıkan Bisikletliler, Fenerbahçe Muhtarlığı önünde bekleyen 19 Mayıs Tırı’yla buluşarak güzergahına devam edecek.
CANLI YAYIN FREKANS BİLGİSİ
UYDU Türksat
Frekans 11633
Sembol. 3333
Pol. Vertical
Fec 5/6
Dvbs-2 /8psk HD
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