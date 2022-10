Cumhuriyet'in 100. Yılı'na 1 Kala Kadıköy'de Cumhuriyet Coşkusu

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne bu yıl da yüz binlerce kişi katıldı. Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde, büyük bir coşkuyla yürüyen Cumhuriyet sevdalıları, sloganlar eşliğinde şarkılara ve marşlara eşlik etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüşte, fener alayı etkileyici görüntüler oluşturdu. Suadiye Işıklar’da, saat 19.00’da başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve cumhuriyet sevdalıları katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“HARF DEVRİMİNE SALDIRMAK CUMHURİYET DÜŞMANLIĞIDIR”

Cumhuriyet tırından kalabalığa seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Cumhuriyet’e açıktan saldıramayan kimi siyasetçilerin, Atatürk devrimlerine saldırarak cumhuriyet düşmanlığı yaptığını söyledi. Odabaşı: “Birileri yine kardeşlik ve bağlılık duygularımıza saldırıp, can damarlarımıza kastedip, bam telimize basmayı kendilerine görev sayıyor. Bugün cumhuriyete açıktan saldıramayan kimi siyasetçiler, devrimlere saldırarak, büyük cumhuriyetimize olan düşmanlıklarını açık ediyorlar. 2022 Türkiye'sinde 1 Kasım 1928'de yapılan Harf Devrimi’ne saldırmak, cumhuriyet düşmanlığından başka hangi gerçeğe hizmet eder ki? Atatürk’ün, ‘Kadına erkeğe, hatta sandalcıya öğretiniz. Bu yurtseverlik ulusseverlik görevidir’ dediği yeni alfabeye, harf devrimine saldırmak, halkının cehaletini isteyenlerden başka kimin işine yarar? Bu beylerin harf devrimine saldırması; sıradan, akademik ya da edebi bir tartışma yaratmak değil bizzat cumhuriyete ve köy köy gezerek kara tahta başında yeni alfabeyi öğreten başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e saldırmaktan başka bir şey değildir. Kendi iktidarlarında öğrencilerin eğitim, barınma, ulaşım sorunlarını çözemeyenlerin cumhuriyet devrimlerine hasetle bakıp, değerlerimize saldırmaları tesadüf değildir. Münferit bir eylem hiç değil. Aksine planlı, organize, taammüden bir saldırıdır. Bütün çabaları boşa çıkacak, karşılarında inanmış Cumhuriyet çocuklarını bulacaklardır.” dedi

“KADIKÖY’DE 100. YIL KUTLAMALARI BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR”

Odabaşı konuşmasında Cumhuriyet’in 100. yılını 1 yıl boyunca Kadıköy’de sürecek kutlamalarla karşılayacaklarını duyurdu: “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına bugünden itibaren başladığımızı müjdelemek isterim. Bir yıl boyunca Kadıköy’ün sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde yaptığımız her etkinlikte bu coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz. Bu güzel kalabalığın önünde size söz veriyorum; Kadıköy Belediyesi olarak, yaptığımız bütün hizmetlerle, attığımız her adımla dün olduğu gibi yarın da Cumhuriyet değerlerine bütün belleğimizle ve gururla sahip çıkacağız! Birilerinin bin bir aymazlıkla attıkları her türlü iftiranın, yaptıkları her türlü saldırının karşısında Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz! Çünkü biz, tek adam rejimine karşı, saraylara, saltanatlara karşı Cumhuriyet’in ve ulusal egemenliğin tarafındayız!”

Alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamlayan Odabaşı eşi Rojvan Odabaşı ile kalabalığı selamladı. Cumhuriyet Yürüyüşü, Kadıköy'de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andını 12 yaşındaki Tuana Topal’ın okuması ile son buldu. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi.