Çocuklara İki 23 Nisan Hediyesi Birden

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir gün öncesinden kutlamaya başladı. Zühtüpaşa İlköğretim Okulu’nda 4. sınıf öğrencileri Gökcan Baydar, Deniz Türken, İpek Zeynep Erkan; okul müdürü Hakan Karabay ve sınıf öğretmenleri Buket Aksansel Göcen ile birlikte Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti. Başkan Odabaşı, koltuğunu kendisini ziyarete gelen çocuklara emanet etti.

Başkanlık koltuğuna ilk olarak 4. sınıf öğrencisi Gökcan Baydar oturdu. Baydar, “Belediye Başkanı olarak ilk ne yapmak istersiniz” sorusuna “Yaz spor okullarının açılması” cevabını verdi.

İLK TALİMATINI VERDİ

Bir günlüğüne belediye başkanı olan Gökcan Baydar yapacaklarını, “Kadıköy Belediye Başkanı olarak insanlara, hayvanlara ve doğaya önem vereceğim. Dünyamız küresel iklim tehlikesi yaşıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca ağaçlandırma çalışması yapacağım. Yeşil dünya geleceğimiz için bir umuttur. Sporu geliştirmek için bisiklet yolu yapacağım. Sanat ve kültüre önem vereceğim. Deprem gerçeği için okullarda bilinçlendirme çalışması yapacağım” diye anlattı.

Başkan Odabaşı’nın “Spordan Sorumlu Başkan Yardımcımıza talimatlarınız varsa gereğini yerine getirsin. Mesela yaz spor okullarının açılmasını ister misiniz?” diye sorması üzerine küçük başkan Baydar, “Evet. Yaz spor okullarının açılmasını istiyorum” dedi.

İkinci talimatını da telsizden veren Baydar, zabıta ekiplerinden yerlere atılan çöplerin toplanmasını ve geri dönüşüm kutularının daha fazla yaygınlaşmasını istedi.

Kendisini ziyarete gelen çocuklarla bir süre sohbet eden Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, onlara Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti.

İDEA ÇOCUK AÇILDI

Kadıköy Belediyesi'nin yeni bir kamusal alan fikri olarak hayata geçirdiği İDEA Kadıköy’ün çocuk versiyonu niteliği taşıyan “İDEA Çocuk”u çocukların hizmetine açtı.

İDEA Çocuk, 5-15 yaş aralığındaki çocuklar için oyna, eğlen, yarat, yansıt fikriyle ortaya çıkan hem geleneksel hem de dijital araçların kullanılmasıyla çocukların gelişimlerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kadıköy Belediyesi, İDEA Çocuk açılışı için birbirinden eğlenceli aktiviteler hazırladı. Açılışta, çocuklar hem öğrendi hem de keyifli anlar geçirdi. Özel hazırlanan programın açılışı kortej bando ve jonglörler / clown show eşliğinde yapıldı. Etkinlikte, Çocuk Sanat Merkezi (ÇSM) Keman Orkestrası mini bir konser verdi. Ücretsiz ikramların da yer aldığı açılışta çocuklar eğlenirken kendileri için hazırlanmış ponpon atölyesi, özgürce boyuyorum atölyesi, ressam-robot atölyesi, ekolojik yaşam fide tohum ekimi atölyesi, minik paleontologlar atölyesi gibi atölyelerde de yeni deneyimler kazandı. Açılışta ayrıca illüzyon gösteri, bedensel ve zihinsel becerileri esneten ve eğlendiren oyun parkuru, tişörtünü kendin tasarla gibi etkinlikler de yer aldı.

ODABAŞI: BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Kutlamaların 3 gün süreceğini açıklayan Odabaşı, “Bütün mahallelerde çocukların bu eğlencelere ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Kadıköy’ün bütün mahallere yayarak herkesin bayramı bayram gibi kutlamasını sağlamak” dedi.

Açılışını yaptığı İDEA Çocuk hakkında bilgi veren Odabaşı şunları söyledi:

“Bugün burada İDEA Çocuk açılışı yapıyoruz. İlk İDEA’mız 2017 yılında büyükler için Moda’da kuruldu. Gördük ki bu tür mekanlara çocukların büyüklerden daha fazla ihtiyacı var. Kendilerini ve bizleri geliştirebilecekleri, geleceğe sözlerini söyleyebilecekleri ortamlara, mekanlara ihtiyaçları var. Birbiri ile buluşacakları, konuşacakları, plan ve proje yapacakları mekanlara ihtiyaçları var. İDEA Çocuk, buradan ortaya çıktı. Buradan çıkacak projeler Kadıköy Belediyesi’nin gelecekte yapacağı projeler olacak. Çünkü bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. O nedenle burayı çok önemsiyoruz.

“KADIKÖY’ÜN GELECEĞİNİ YÖNLENDİRECEK”

Konuşmasında Nazım Hikmet’in “Dünyayı verelim çocuklara” şiirini de okuyan Odabaşı, “Keşke dünyayı çocuklar yönetse de biz de arkadaşlığı onlardan görsek. İyi niyeti, samimiyeti, dostluğu onlardan görsek” ifadelerini kullandı.

Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buralar sizin. Biz sadece emanetçiyiz. Size teslim etmek üzere bunları yaptık. İDEA Çocuk, belki Kadıköy’ün geleceğini yönlendirecek. Kadıköy’de çocuklarımız gelecekte neyi görmek istiyorlarsa neyi yapmak istiyorlarsa buralardan şekillendirecekler. Buralardan bu projelere hayat vereceğiz. Büyüdüğünüz zaman da üretmiş olduğunuz oyunları Alan Kadıköy’de oynayabilirsiniz, konser verebilirsiniz, sergiler açabilirsiniz. Bayramınız kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun.”

DEFNE PARK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI

3-12 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan Defne Park Çocuk Kütüphanesi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Üç bin kitap ve çalışma alanlarıyla çocuklara hizmet verecek olan Defne Park Çocuk Kütüphanesi’nden çocuklar hikaye, öykü, roman gibi kitaplardan yararlanabilecek. Yetişkinler de felsefe, toplum bilimleri, sanat, edebiyat ve roman türü kitaplara ulaşabilecek. Açılan kütüphane aracılığıyla çocuklar hem okuma alışkanlığı kazanacak hem de sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Kütüphanenin açılış programının sunuculuğunu yine çocuklar yaptı. Ücretsiz ikramların yer aldığı açılışta, Kadıköy Belediyesi çocuklar için kortej bando, canlı heykel, sosis balon, Çocuk Sanat Merkezi (ÇSM) Akordeon Orkestrası, masallara yolculuk atölyesi, müzikli masal saati, arkeoloji atölyesi, zaman makinesi atölyeleri düzenledi.

"BİR ÇOCUK DAHİ BURADA KİTAP OKUSA…”

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Senede bir çocuk dahi buraya gelerek kitap okursa yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını almışız demektir. Belki de bu sayede o çocuğun hayatı, dünyaya bakışı ve geleceği değişecek. Biz bunu amaçlıyoruz. Ayrıca burada okuma günleri yapacağız. Yazarları getireceğiz. Çocukların okudukları eser sahipleri ile tanışmalarını sağlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bırakmış olduğu çocuk bayramını, çocuklara bir şeyler hediye ederek kutlamayı doğru bulduk. Bunu başarı bildiğimiz için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)