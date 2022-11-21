banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.490,46
ALTIN
1.043,26
DOLAR
18,63
STERLİN
22,02
EURO
19,07
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili Adayı Yapsın(VİDEOLU)
Son Dakika
Düzceliler: Partimiz İstediğimiz Adayı Milletvekili...
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu Şehri Ve Ülkeyi Nasıl Ayağa Kaldırırız Siz Hayal Edin”
Son Dakika
İmamoğlu : “İyi Günlerde Bu...
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde Gösterisi
Son Dakika
CHP Zeytinburnu ilçe Örgütünden Gövde...
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi Arazisini Yaşam Merkezi Yaptık
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu: Eski Cezaevi...

Ckm'de Bir Nostalji Yeniden Hayat Buluyor: Klasik Türk Müziği Konserleri

Caddebostan Kültür Merkezi, yeni sezonunda yıllar önce Şan Sineması’nda her hafta sonu yapılan ve büyük ilgiyle izlenen Klasik Türk Müziği konserleri geleneğini yeniden başlatıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 13:55
Ckm'de Bir Nostalji Yeniden Hayat Buluyor: Klasik Türk Müziği Konserleri
banner171

Şan Sineması yıllar önce üstad Münir Nurettin Selçuk’un yönetiminde Klasik Türk Müziği Konserlerine ev sahipliği yaptı. Büyük ilgi gören bu konserler dizisi geleneği Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde yeniden hayat buluyor. Serinin İlk konseri “Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor” adıyla 19 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleşecek. Tanbur sanatçısı Hakan Talu’nun şefliğinde devam edecek serinin ilk konuk solisti Klasik Türk müziği ve Tango yorumcusu Dilek Türkan olacak. Yıllarca TRT İstanbul ve Ankara radyolarında da program yapan sanatçıya koristler İrem Şamlı, Esra İpekoğlu, Murat Avşar ve Sait Berker Seymenoğlu sahnede eşlik edecek. Hakan Talu yönetiminde dört ses ve altı saz sanatçısından oluşan topluluk her konserinde bir misafir solist ağırlayacak. Konserlerin biletleri online bilet satış mağazalarında.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Cdp’nin A Listesi’nde YER Alarak Türkiye’de Bir İlke İmza Attı
Kadıköy Cdp’nin A Listesi’nde YER Alarak Türkiye’de Bir İlke İmza Attı
Afetler Karşısında Dirençli Kadıköy
Afetler Karşısında Dirençli Kadıköy
Dijital Kadıköy’e Altın Karınca Ödülü
Dijital Kadıköy’e Altın Karınca Ödülü
Kadıköy’de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı
Kadıköy’de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı
Kadıköy’de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı
Kadıköy’de Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169