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Buzzfest’te Yılbaşı Eğlencesi

Kalamış Atatürk Parkı’nda süren kış festivali Buzzfest, yılbaşı gününe özel bir programa ev sahipliği yapıyor. Yeni Yılı Karşılıyoruz sloganıyla düzenlenen program 31 Aralık Cuma günü saat 16.00’da Uninvited Jazz Band grubunun konseriyle başlayacak ve DJ Performansı ile devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:08
Buzzfest’te Yılbaşı Eğlencesi
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Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği kış festivali Buzzfest’te buz pateni için kayma yolu, botla kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra mini konserler de yer alıyor. Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde 28 Şubat’a kadar sürecek festivalin yılbaşı programı, 1920’li yılların döneme damgasını vurmuş caz eserlerini seslendirecek Uninvited Jazz Band grubunun sahnesi ile başlayacak. 31 Aralık Cuma günü saat 16.00’da başlayacak konserde caz severler bir yandan konser dinlerken, bir yandan da alanda kayarak eğlenceli vakit geçirecek. DJ performansıyla devam edecek program saat 22.00’de son bulacak.  

Buzzfest pisti her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak

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