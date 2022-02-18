Bostancı Kavşağı’na Kalıcı Çözüm Pazartesi̇ Bi̇ti̇yor

İBB, Bostancı ile Kayışdağı’nı kesintisiz şekilde birbirine bağlayan alt geçit çalışmasını 21 Şubat Pazartesi günü tamamlıyor. Çalışma sebebiyle Kadıköy-Maltepe arasında karşılıklı yaşanan trafik yoğunluğu azalacak. Aralık ayında başlayan çalışma kesintisiz şekilde sürdü. Kartal-Harem ve Harem-Kartal istikametinde yürütülen imalatlar tamamlandı. Bu süre içinde servis yolundan sağlanan D-100 ( E-5) Karayolu trafiği Pazartesi itibariyle normal güzergâhına alınacak.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Alt geçit ve yan yolun tamamlanmasıyla Bostancı ve Kayışdağı arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. D-100 karayolu Bostancı ve Küçükyalı kavşaklarında trafik yoğunluğunda gözle görülür bir azalma bekleniyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)