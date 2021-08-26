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Bizim Çocuklar Dünya Barış Günü İçin Sahte Alıyor

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nin “Bizim Çocuklar” tiyatro grubu, 1 Eylül Dünya Barış günü için özel kaleme alınan “Barıştık mı?” oyununu sahneye taşıyor. 1 Eylül Çarşamba günü, saat 21.00’de ilk temsilini yapacak oyun Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki Tepe Sahne’de izleyicisiyle buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 11:28
Bizim Çocuklar Dünya Barış Günü İçin Sahte Alıyor
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Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan “Bizim Çocuklar” tiyatro ekibi, pandemi sürecinde online eğitimlerini sürdürmüş ve bu süreçte hayata geçirdikleri Radyo Tiyatrosu ile bir çok masala sesleriyle hayat vermişti. Kral Çıplak, Keloğlan, Hansel ve Gretel gibi masalları seslendiren ve yeni nesil radyo deneyimi podcast formatında dinleyicileriyle buluşturan ekip, şimdi de yeni normale uygun olarak hazırlandıkları “Barıştık mı?” oyununu tiyatro sahnesine taşıyor.

HKÇKM’nin eğitmenlerinden Uğur Cabiroğlu’nun, 1 Eylül Dünya Barış günü için kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Can Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu yapıyor. Müzikleri Kerem Doğrar’a ait olan ve HKÇKM’nin tiyatro öğrencilerinin sahneleyeceği oyun, izleyicisini güldürerek, düşündürmeye iten komedi tiyatro türünde. Oyun, barışı anlatmak için savaşa ihtiyaç duyulmadığın anlatırken; savaşın sadece topla tüfekle değil, yaşamın her alanında sözle veya davranışla da olabileceğini gösteriyor ve insan ilişkilerindeki önyargı ve çatışmaları esprili bir dille seyirciye aktarıyor.

1 Eylül Çarşamba günü, saat 21.00’de, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ilk temsilini yapacak oyunun ücretsiz davetiyeleri, Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden 14.30 – 18.30 saatleri arasında temin edilebilir. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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