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“BİR AFET MASALI MÜZİKALİ” DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK

KADIKÖYLÜLER DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HEDİYE OYUNCAK TOPLUYOR Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, çocukları afetlere karşı bilinçlendirmek için sahnelediği Bir Afet Masalı Müzikali’ni bu kez depremzede çocuklar için oynayacak. Müzikali izlemeye gelenler, deprem bölgelerindeki çocuklara ulaştırılmak üzere hediye oyuncak getirebilecek. Toplanan oyuncaklar, 23 Nisan’da afet bölgesindeki depremzede çocuklara dağıtılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2023 Cuma 11:07
“BİR AFET MASALI MÜZİKALİ” DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK
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“BİR AFET MASALI MÜZİKALİ” DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHNELENECEK

KADIKÖYLÜLER DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HEDİYE OYUNCAK TOPLUYOR

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı, çocukları afetlere karşı bilinçlendirmek için sahnelediği Bir Afet Masalı Müzikali’ni bu kez depremzede çocuklar için oynayacak. Müzikali izlemeye gelenler, deprem bölgelerindeki çocuklara ulaştırılmak üzere hediye oyuncak getirebilecek. Toplanan oyuncaklar, 23 Nisan’da afet bölgesindeki depremzede çocuklara dağıtılacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi de depremin ilk gününden beri yüzlerce personeliyle deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri, yemek dağıtım hizmeti, çadır temini ve kurulumu, yardım erzaklarının dağıtımı gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Depremin meydana geldiği andan yaklaşık 9 saat sonra Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve onlarca vatandaşı enkazlardan sağ çıkarmayı başaran Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy, şimdi de depremzede çocuklar için kolları sıvadı. BAK Kadıköy’ün çocukları afetlere karşı bilinçlendirmek için hazırladığı Bir Afet Masalı Müzikali, 16-17 Nisan’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde; 18 ve 19 Nisan’da ise Halis Kurtça Çocuk Merkezi’nde sahnelenecek. BAK Kadıköy, ayrıca müzikali izlemeye gelenlere deprem bölgelerindeki çocuklar için hediye oyuncaklar getirmeleri çağrısında bulundu. Toplanan oyuncaklar, Kadıköy Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda afet bölgelerindeki depremzede çocuklara dağıtılacak. 

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy’ün senaryosunu yazdığı, oynadığı ve Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin müziklerini yaptığı Bir Afet Masalı Müzikali ile çocuklar, afetler sırasında ne yapacaklarını ve sonrasında nasıl korunacaklarını öğreniyor. Müzikal oyunun kahramanları da tamamen hayatın içinden… Su, diş fırçası, terlik, çanta, pil, fener, radyo, konserve gibi günlük hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz her şey, bu oyunda birer karaktere bürünüyor. Karakterleri canlandıranlar ise BAK-Kadıköy ekibi, yani Kadıköy Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan belediye çalışanları ve gönüllüler. Hayatlarında ilk kez bu müzikal sayesinde sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan takım üyelerinden bazısı yangın tüpü, bazısı afet durumunda çantamızda bulunması gereken konserveleri canlandırıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Anahtar Kelimeler:
KadıköyDepremKadıköybelediyesi
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