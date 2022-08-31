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Başkan Onbaşı: 30 Ağustos Kadıköy'dür

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıldönümünü rock grubu Duman konseriyle kutladı. Konser öncesi konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kültürün, özgürlüğün, sanatın, hoşgörünün başkenti; hiç kimseyi ötekileştirmeyen Kadıköy’e hoş geldiniz” dedi. Kalamış Yaz Festivali’nin kapanışının da yaptığı bugün de Kadıköylüler 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:24
Başkan Onbaşı: 30 Ağustos Kadıköy'dür
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz‘un 100. yıl dönümünü anmak için Kadıköy’de açık hava konseri düzenlendi. Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği konsere on binlerce kişi katıldı. Konser öncesi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı konuşmasında Kadıköy’ün kültürün, özgürlüğün, sanatın, hoşgörünün başkenti olduğunun altını çizdi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“DAHA ÖZGÜR VE DAHA AYDINLIK BİR TÜRKİYE’Yİ KADIKÖY’DEN YARATIYORUZ”

“Kültürün, özgürlüğün, sanatın, hoşgörünün başkenti ve hiç kimseyi ötekileştirmeyen Kadıköy’e hoş geldiniz. Festivalleri yasaklanan, her yerde yasaklarla karşılaşan, bugün üniversite kapılarında yurt arayan gençler, Kadıköy’e hoş geldiniz! Ben adaylığımda ‘Daha Çok Kadıköy!’ dedim. Bunu derken “Kadıköy’ü fazlalaştıralım” anlamında değil, daha özgür ve daha aydınlık bir Türkiye yaratabilmek için; herkesin eşit olduğu, ötekileştirilmediği, hakkın, hukukun egemen olduğu bir ülke yaratabilmek için ‘Daha Çok Kadıköy’ demiştim. Bunu Kadıköy’de başarıyoruz, umarım Türkiye’de de hep birlikte başarırız.”

“SİZ TÜRKİYE’NİN UMUDUSUNUZ, SİZ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİSİNİZ”

Başkan Odabaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin kutlama mesajında şunları söyledi: “Bugün 30 Ağustos, bize aydınlık bir ülke bırakan, emperyalistlere karşı savaşan, bağımsız ve özgür bir ülke yaratan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza Kadıköy’den bin selam! Onların emperyalizmle mücadele ederken, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken 26 Ağustos’ta Kocatepe’de, Dumlupınar’da başlattığı mücadele bugün de devam ediyor.”

Başkan Odabaşı konuşmasını gençlere seslenerek bitirdi: “Siz Türkiye’nin umudusunuz, siz Türkiye’nin geleceğisiniz.” dedi.

Kadıköy Belediyesi’nin 1 Temmuz’da başlattığı ve 43 konser, 17 film gösterimiyle 2 ay boyunca süren Kalamış Yaz Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konserle kapanışını yaptı. Türk rock grubu Duman’ın sahne aldığı konserde izleyiciler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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