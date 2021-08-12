banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.46
ALTIN
483.13
DOLAR
8.5580
STERLİN
11.8775
EURO
10.0915
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter...
Hamilelikte Ödem Neden Olur ? Korunma Yolları Nelerdir ?
Hamilelikte Ödem Neden Olur ?...
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha Direksiyon Başında
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha...
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı

Başkan Odabaşı'nı Duygulandıran Buluşma

Yangın bölgelerinde 66 personeli ile söndürme, soğutma, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi ekibi, yangının kontrol altına alınması ile 8 Ağustos Pazar günü İstanbul’a döndü.  Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ekiple buluştu ve yürütmüş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 09:18
Başkan Odabaşı'nı Duygulandıran Buluşma
banner171

Kadıköy Belediyesi, birçok noktada başlayan orman yangınlarıyla mücadele için, üç ayrı ekibini, yangın müdahale araçları ve yardım kolileriyle birlikte afet noktalarına göndermişti.  Belediye’nin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy’ün yanı sıra, Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek, Destek Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nden oluşan toplam 66 kişilik ekip 10 ayrı noktada yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bulundu. Ekip, 8 Ağustos Pazar günü bir su tankeri ve 4 personelini yangın alanında bırakarak İstanbul’a dönüş yaptı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediyenin bahçesinde ekiple bir araya gelerek onlarla sohbet etti, yürütmüş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadıköy Belediye Başkanı olarak bana yaşattığınız bu gurur için hepinize çok teşekkür ederim. Kadıköy’ü ve bizleri orada temsil ettiğiniz için, bir Kadıköylü olarak da ayrıca  teşekkür ederim. Siz oradayken, araçların üzerinde Kadıköy Belediyesi ismini görüp beni arayan, mesaj gönderen veya sizinle birlikte orada omuz omuza yangını söndürmek için mücadele edenlerin beni arayıp, duygularını benimle paylaşmalarının bende ayrı bir yeri var. Çok büyük bir gurur yaşattınız bize. Bir afet olduğu zaman, dayanışmaya koşarak gidip, orada mücadele etmemiz birçok şeyin önüne geçiyor, manevi karşılığı çok yüksek bir duygu.”

Bugüne kadar 10 ayrı noktaya dağılıp yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdüren ekip bir yandan da yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde nöbet tuttu,  vatandaşlardan gelen yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi, yanlarında götürdükleri mobil ikram araçlarından su, çay, limonata, ayran gibi içecek ve yiyecek ikramında bulundu. Ekipte bulunan veteriner hekimler de yangından etkilenen hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi altına aldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy Belediyesi Engellere Rağmen Çocuklara Tiyatroyu Götürüyor
Kadıköy Belediyesi Engellere Rağmen Çocuklara Tiyatroyu Götürüyor
Kadıköy'de Çocuklar İçin Ücretsiz Yaz Atölyeleri
Kadıköy'de Çocuklar İçin Ücretsiz Yaz Atölyeleri
Uluslararası İstanbul Plaj RAGBİ LİG Turnuvası Sonuçlandı
Uluslararası İstanbul Plaj RAGBİ LİG Turnuvası Sonuçlandı
Kadıköy Yangınlara Üçüncü Ekibi Yolluyor
Kadıköy Yangınlara Üçüncü Ekibi Yolluyor
Kadıköy'den Van'a Yardım Eli
Kadıköy'den Van'a Yardım Eli

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169