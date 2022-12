Başkan Odabaşı Kreuzberg Belediye Meclisinde Konuştu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile beraberindeki heyet 1996 yılından beridir kardeş kent ilişkisi süren Almanya'nın başkenti Berlin’de bulunan Friedrichshain-Kreuzberg’i ziyaret etti. Odabaşı bu ziyaretinde Friedrichshain-Kreuzberg Belediye Başkanı Clara Herrmann’la görüştü. Görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ve güncel siyasi gelişmeler konuşuldu ve her iki belediyede kültür, çevre, doğa gibi konularda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Odabaşı ayrıca ilçe meclisinin açılışı öncesi bir konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“FARKLILIKLARIN UYUM İÇİNDE VAR OLDUĞU İKİ KENT”

Odabaşı, konuşmasına her iki kentin birbirine benzerliğinden örnekler vererek başladı: “Kadıköy ve Friedrichshain-Kreuzberg arasındaki bu uzun süreli kardeş kent ilişkisinin temel bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Her iki kent çeşitli bakımlardan birbirine çok benzer. Kadıköy kadim bir geçmişe sahip ve kentimiz çok katmanlı bir yapıdan oluşuyor. Aynı hissi kentinizde dolaştığımızda da hissediyoruz. Kadıköy geçmişten beri özgürlükçü fikirlerin, aykırı seslerin merkezi oldu. Kentiniz de aynı şekilde. Kadıköy geçmişten beri çok kültürlü yapısını korudu, kentiniz de öyle. Ötekiler her iki kentte kendisini daha rahat hissediyor. Bu anlamıyla farklılıkların bir arada uyum içerisinde var olabildiği iki kentten bahsediyoruz.”

“BERLİN ÜÇÜNCÜ DALGA GÖÇ İÇİN CAZİBE MERKEZİ HALİNDE”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasından, ekonomik istikrarsızlıktan ve liyakatsızlıktan şikayetçi olan eğitimli gençler için Berlin’in kucaklayıcılığı ölçüsünde cazibe merkezi olduğunu söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşliğimizi güçlendiren bir konu da tabii ki Türkiye’den Almanya’ya ve özellikle Berlin’e göç eden çok büyük bir nüfusun var olması. Bu kesim her iki kent arasındaki kardeşlik köprüsünün de önemli bir parçası. 1960'larda ülkenize gelen işçi göçünün ardından ikinci göç dalgası ülkemizde 1980 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrasında yaşandı. Bu ikinci göç dalgasında, özgürlükçü fikirlere sahip politik sığınmacılar ülkenizin bir parçası oldular. Burada aile kurdular, iş kurdular, yurdunuzu yurt yaptılar. Şimdi o kuşağın çocukları burada siyaset yapıyorlar, meclislere giriyorlar, görev alıyorlar. Ve son olarak yakın zamanda daha farklı bir sosyal yapıya sahip bir üçüncü dalga göç söz konusu. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından, yaşanan ekonomik istikrarsızlıktan ve giderek yayılan liyakatsızlıktan şikayetçi olan eğitimli ve küresel gelişmeleri yakından takip eden gençler için Berlin, kucaklayıcılığı ölçüsünde oldukça popüler bir cazibe merkezi oldu. Belirtmek isterim ki kardeş kentler arasında var olan bu potansiyel bağlar her iki kentimiz için de büyük bir fırsattır. Biz bu bağı daha güçlü şekilde kullanmak istiyoruz.”

“HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA DEMOKRATİK DEĞERLER İÇİN BİRLİKTEYİZ”

Friedrichshain-Kreuzberg Belediye Başkanı Clara Herrmann da meclis açılış konuşmasında Kadıköy’le kardeş şehir olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Kadıköy ile Friedrichshain-Kreuzberg arasındaki uzun süredir devam eden ve aktif ortaklıktan memnunum. Bugün, her zamankinden daha fazla, temel demokratik değerler için birlikte duruyoruz. Karşılaşma sayesinde birbirimizden öğreniyor ve bizim için önemli olan konuları ve projeleri birlikte ele alıyoruz.” dedi.

Friedrichshain-Kreuzberg ile İstanbul'un Kadıköy ilçesi arasındaki kardeş şehir programı Kardeş Kent Derneği yöneticileri Christane ve Özcan Ayanoğlu’nun katkıları ve desteğiyle 1996’dan beridir sürüyor. Bu uzun sürede her iki kent arasında fikir alışverişleri, proje ortaklıkları olmasının yanı sıra fotoğraf sergileri, ortak etkinlikler, karşılıklı ziyaretlerle deneyim paylaşımları yapılıyor.