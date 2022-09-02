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Başkan İmamoğlu Genç Ukraynalılar Ağırladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ukraynalı çocuklarla kentin en özel kültür ve sanat merkezlerinden Müze Gazhane’de bir araya geldi. 8-17 yaş aralığındaki genç Ukraynalıları ağırlayan İmamoğlu, konuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti. Ukraynalı çocuklar eşliğinde İstanbul’un kardeş şehri Odesa’nın ‘Şehir Günü’nü kutlayan İmamoğlu mesajında, “Bütün Ukraynalı dostlara, bundan sonraki yıllarda çok daha barış içinde, huzur içinde güzel şehrinizde yaşam diliyorum. Sizlerin yanındayız. Sizler için dua ediyor, barış diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 17:14
Başkan İmamoğlu Genç Ukraynalılar Ağırladı
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KADIKÖY / İSTANBUL ( İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner)

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu, ülkelerinde süregelen mevcut zor koşullar nedeniyle Odesa’da yaşayan 50 çocuğu 5 refakatçi eşliğinde İstanbul’da dinlenmesi talebini bir yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) iletti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hitaben gelen talep üzerine, ilgili kurumlar gerekli süreçleri hızlıca başlatarak, genç misafirler için dinlenme ve kültür programı hazırladı. 20 Ağustos’ta İstanbul’a gelen genç Ukraynalılar, yapımı tamamlanan Gaziosmanpaşa Erkek Yurdu’na yerleşerek hem dinlenme hem de şehrin eşsiz güzelliğinin keyfini çıkarmaya başladı.

“SİZİ HER ZAMAN ODESA’YA BEKLİYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan konuklarıyla Müze Gazhane’de buluştu. Gençlerin öz çekim taleplerini kırmayan İmamoğlu, imza isteklerini de geri çevirmedi. Gençlere birlikte Beltur’un ikram ettiği dondurmayı tadan İmamoğlu’na kafile adına sembolik hediye verildi. Hediyeyi takdim eden Gniezdilova Svitlana, “Çok çok teşekkür ederiz misafirlikleri için. İstanbul muhteşem bir şehir. Burada çok tarihi eser var. Zafer Bayrımı’nızı kutlarım. İstanbul inşallah ileride daha muhteşem bir şehir olur. Tüm kalbimizle dileriz. Çocuklarımız İstanbul’da olmaktan çok memnun. İstanbul’un zengin tarihi birikimini beğeniyoruz. Güzel ev sahipliğinizden dolayı çok mutluyuz. İki ülke arasındaki dostluğun devam etmesini diliyoruz. Sizi her zaman Odesa’ya bekliyoruz” dedi.

DAHA GÜZEL GÜNLERDE İSTANBUL'DA YİNE BULUŞMAYI DİLİYORUM

Konukları ve Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky ile toplu fotoğraf veren İmamoğlu, İstanbul’un kardeş şehri Odesa’nın ‘2 Eylül Şehir Günü’nün kutladı. İmamoğlu’nun mesajında şunlar yer aldı:

“Kardeş Şehir Odessa'ya İstanbul'dan selamlar, sevgiler, kucak dolusu sevgiler. 2 Eylül Şehir Gününüzü kutluyorum. Bütün Ukraynalı dostlara bundan sonraki yıllarda çok daha barış içinde, huzur içinde güzel şehrimizde yaşam diliyorum. Sizlerin yanındayız. Sizler için dua ediyor, barış diliyoruz. Umuyorum çocuklarımızın bu güzel anını, daha büyük topluluklarla daha güzel günlerde İstanbul'da yine yaşarız”

“ZOR GÜNLERDE UKRAYNALILARA BİR İLGİLENMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky, İBB’nin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti, “Bu zor günlerde Ukraynalılara bir ilgilenmek, dikkat etmek bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla bu unutulmaz anlar yaşıyoruz hep beraber. Ev sahipliğiniz içi teşekkür ederim” cümleleriyle paylaştı.

5 EYLÜL’E KADAR İSTANBUL’U GEZECEKLER

Ukraynalı genç konuklar için İBB, İstanbul’un tarihi ve turistik noktalarından oluşan programlar hazırladı. Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı, Büyükada turu, Miniatürk, Galata Kulesi ve daha pek çok nokta ziyaret süresi boyunca gençlere gezdiriliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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