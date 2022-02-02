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Barış Manço Kadıköy'de Anıldı

Anadolu rock ve pop müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 23. yılında sevgi ve özlemle anıldı. Anma gecesinde konuşan Lale Manço, Barış Manço’nun yaşamaya devam ettiğini söyleyerek Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Lale Manço, “Sizlerle beraber Barış Manço yaşamaya devam ediyor. Hem Barış Manço Müze Evi’ni kazandıran, hem de bu anmayı sürekli hale getiren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazandırdılar. O evdeki anılarımızı sizlerle paylaşıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 14:04
Barış Manço Kadıköy'de Anıldı
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LALE MANÇO’DAN KADIKÖY BELEDIYESI’NE TEŞEKKÜR

Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)’nde “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” sloganıyla düzenlediği etkinlikte, Barış Manço’nun kurucuları arasında yer aldığı Kurtalan Ekspres grubu sahne aldı. 7’den 70’e Barış Manço sevenleri ile dolup taşan salonda, Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve oğlu Doğukan Manço yer aldı.

Hep bir ağızdan Barış Manço şarkılarının söylendiği konser öncesinde konuşma yapan Lale Manço: “12 senedir bu salonda sizlerle birlikteyiz, inşallah bundan sonraki senelerde de böyle olacak. Sizlerle beraber Barış Manço yaşamaya devam ediyor. Hem Barış Manço Müze Evi’ni kazandıran, hem de bu anmayı sürekli hale getiren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazandırdılar. O evdeki anılarımızı sizlerle paylaşıyoruz.” dedi. Doğukan Manço ise anma programına gelirken yolda arkadaşıyla yaptığı bir diyalogdan bahsetti: “Arkadaşım beni aradı ve ‘Bugün ne kadar güzel bir gün. Hayatımıza baktığımda zamlar bir yandan, kayıplarımız bir yandan, pandemi bir yandan hayatımızda içimizi ısıtacak günleri arar olduk. Ve bugün bütün günümü Barış Manço parçaları dinleyerek geçirdim. Bütün çocukluğumdan bu zamana kadar ne kadar sıcak bir duygu yaşadığımı fark ettim. İyi ki hayatımıza dokunmuş Barış Manço.’ dedi. Gerçekten de son zamanlarda duyduğum ender, masum, bağlayıcı, geçmişimize götüren, geleceğe bağlayan değerlerimizden biri olduğunu duymaktan büyük mutluluk duydum. Bu anımı sizinle paylaşmak istedim.”

Konuşmaların ardından Kurtalan Ekspres Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendirdi.

BARIŞ MANÇO EVİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Kadıköy Belediyesi’nin Manço ailesi ile birlikte ve Halkbank’ın desteğiyle müze haline getirdiği Barış Manço’nun 81300 Moda adresiyle hafızalara kazınan Moda’daki evi, bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. 31 Ocak saat 24.00’e kadar açık olan evi, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 2 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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