Barış Manço Kadıköy'de Anıldı
Anadolu rock ve pop müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 23. yılında sevgi ve özlemle anıldı. Anma gecesinde konuşan Lale Manço, Barış Manço’nun yaşamaya devam ettiğini söyleyerek Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti. Lale Manço, “Sizlerle beraber Barış Manço yaşamaya devam ediyor. Hem Barış Manço Müze Evi’ni kazandıran, hem de bu anmayı sürekli hale getiren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bize tekrar evimizi kazandırdılar. O evdeki anılarımızı sizlerle paylaşıyoruz” dedi.