banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,809.65
ALTIN
763.44
DOLAR
13.12
STERLİN
17.55
EURO
14.94
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
‘Önümüzdeki seçim açık ara farkla hükûmetin mağlubiyetiyle sonuçlanacak’
‘Önümüzdeki seçim açık ara farkla...
İBB’nin taksi önerisi UKOME’de 11. Kez reddedildi
İBB’nin taksi önerisi UKOME’de 11....
"İSTOÇ'u dünya markası yapmayı hedefliyoruz"

Atıksız Sokakta 3 Ton Atık Komposta Dönüştü

Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen ve Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir parçası olan Atıksız Sokak Projesi, pilot uygulama olarak seçilen Asım Us Sokak’ta tüm hızıyla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2021 Salı 09:03
Atıksız Sokakta 3 Ton Atık Komposta Dönüştü
banner171

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün himayesinde sürdürülen projenin ilk  etabında, geçtiğimiz Temmuz ayında 21 binada ikamet eden sokak sakinleri ziyaret edilerek, proje anlatıldı ve atık ayrıştırma kitleri dağıtıldı. Sokağın birçok noktasına atık ayrıştırma ve kompost kutuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından da bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda, atıkların doğaya zararı anlatılarak aslında birçok çöpün çöp olmadığı; organik atıkların kompost uygulamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve cam, plastik, kağıt atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıldı. 

Projenin başladığı günden bugüne kadar Kadıköy Belediyesi ekipleri 21 binada sokak sakinlerinin ayrıştırdığı, geri kazanılabilir ve evsel nitelikli atıkları topladı ve atık miktarlarını ölçtü. Ölçümlere göre Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir ayağı olan Atıksız Sokak projesinde 3,5 ton plastik, kağıt, cam ve metal atık geri dönüşüme gönderildi ve 3 ton meyve, sebze atığı ile çay, kahve posası komposta dönüştürüldü. 

DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLDU

Kadıköy Belediyesi, projenin 4’üncü ayında proje ortağı Devridaim ile birlikte Asım Us Sokak’ta Dönüşüm Muhteşem Oldu adlı bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte, sokak sakinlerinin ayrıştırdığı mutfak atıklarının komposta nasıl dönüştürülebileceği anlatıldı ve  balkon, saksı bahçeciliği üzerine gerçekleşen atölyede ekim yapıldı. Proje sonunda elde edilen sonuçlar, Kadıköy’ün diğer sokaklarında da başlatılacak uygulamanın geliştirilmesi konusunda yol gösterecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atıksız Sokakta 3 Ton Atık Komposta Dönüştü
Atıksız Sokakta 3 Ton Atık Komposta Dönüştü
Kadıköy’de Büyük İnka Yolu Fotoğraf Sergisi
Kadıköy’de Büyük İnka Yolu Fotoğraf Sergisi
ODABAŞI’NIN, İBB MECLİSİ İSKİ GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMASI GÜNDEME DAMGASINI VURDU
ODABAŞI’NIN, İBB MECLİSİ İSKİ GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMASI GÜNDEME DAMGASINI VURDU
TÜRKİYE’NİN İLK ‘KADIN YAŞAM EVİ’ HİZMET VERMEYE HAZIR
TÜRKİYE’NİN İLK ‘KADIN YAŞAM EVİ’ HİZMET VERMEYE HAZIR
Kadıköy'de kadına yönelik şiddete dikkat çeken proje
Kadıköy'de kadına yönelik şiddete dikkat çeken proje

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169