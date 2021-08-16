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Arama Kurtarma Takımı Bak Kadıköy Sel Bölgesinde

Kadıköy Belediyesi’nin afetlerle mücedelede eğitimli ve uzman ekibi BAK Kadıköy, dün gece sel bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Ekip selden en çok etkilenen noktalardan biri olan Kastamonu’nun İnebolu ilçesine sabah saatlerinde vardı.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:46
Arama Kurtarma Takımı Bak Kadıköy Sel Bölgesinde
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Kadıköy Belediyesi’nin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan çağrıyla 9 kişilik personelini sel bölgesine gönderdi. Ekip, arama kurtarma araçlarıyla selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Kastamonu’nun İnebolu ilçesine sabah saatlerinde vardı. Orada, yardım malzemelerini götüren ilk ekiple buluşan BAK Kadıköy, afet noktası bilgilendirme toplantısının hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına başladı. 

Afet noktasından gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda, içinde bebek bezi, battaniye, kıyafet, gıda malzemeleri ve mobil ikram aracıyla birlikte bir ekip geçtiğimiz hafta selden etkilenen ilçelerde yardım çalışmalarına başlamıştı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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