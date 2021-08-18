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Anlat Kadıköy Projesi'ne İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü

4. Edremit Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler ödül töreninde, Kadıköy Belediyesi’nin “Anlat Kadıköy” projesi Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:35
Anlat Kadıköy Projesi'ne İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Ödülü
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“Ölmez ağacın gölgesinde” sloganıyla bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos Pazartesi günü sona erdi. Fuar kapsamında İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Derneği’nin düzenlediği ödül töreninde İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin “Anlat Kadıköy” projesi Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü. Ödülü Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gazeteci, yazar Serhan Asker’in elinden aldı. 

Törende konuşan Odabaşı: “Kadıköy’le ilgili karar alma sürecimizi Kadıköylülerle birlikte yürütmek üzere hayata geçirdiğimiz Anlat Kadıköy projemiz, İkinci Yüzyıl Derneği’nin yerel yönetimler ödülüne layık görüldü. Ödülümüzü, tüm komşularımız adına gururla teslim alıyorum.” dedi. 

Anlat Kadıköy

Anlat Kadıköy Projesi, Kadıköy Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’nın hazırlık aşamasında uygulandı ve toplum katılımını destekleyen, çok paydaşlı, yaratıcı bir stratejik plan hazırlama, izleme ve değerlendirme projesi olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Projenin çıkış aşamasında yapılan çağrıda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekilirken; iklim eyleminden eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı bireylerden sürdürülebilir şehir ve yaşam alanlarına kadar küresel amaçların yerelleştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında İstanbul Kadıköy’ün 21 mahallesinin tamamında, mahalle sakinlerinin katılımıyla Anlat Kadıköy buluşmaları gerçekleştirildi ve katılımcılar mahallelerine ilişkin fikirlerini sundu. Hazırlanan dijital platformda da vatandaşlar çevrimiçi katılımla ilçesine katkı sunan görüşlerini bildirmeyi sürdürüyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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