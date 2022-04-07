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Alan Kadıköy Retrospektif 01 – Memet Baydur

Kasım 2021’de İKSV’nin 25. Tiyatro Festivali ile seyircilerle buluşan Alan Kadıköy ilk sezonunun sonuna yaklaşırken retrospektif serisini tiyatroseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Kısa sürede tiyatrocuların ve seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alan Kadıköy güncel tiyatro ortamına katkıda bulunma misyonunu bir adım daha ileri götürmek amacıyla her sezon iki defa düzenlenecek retrospektif serisini başlatıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 09:15
Alan Kadıköy Retrospektif 01 – Memet Baydur
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Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Memet Baydur’la başlayacak olan Alan Retrospektif serisi yerli ve yabancı tiyatro figürlerine eğilen programıyla günümüz tiyatrosunun olanaklarının izini sürmeyi, geçmişle gelecek arasında bir dialog alanı açmayı hedefliyor. 

Alan Retrospektif serisinin Memet Baydur’la başlaması bir tesadüf değil elbette. Bundan yirmi yıl önce en verimli döneminde aramızdan ayrılan Baydur, seksenlerin ortasından ikibinli yılların başına uzanan yaklaşık onbeş yıllık bir süreçte yazdığı yirmiyi aşkın oyunuyla sadece Türk tiyatrosunun değil, Türk edebiyatının da en önemli çağdaş ustaları arasında anılmayı hak ediyor. 

Cevat Çapan, Baydur’un oyunlarının en belirgin özelliğinin diyalogları olduğunu, tiyatrosunun inceliğinin “kalın hatlı bir eylemselliktense, kişiler arasındaki konuşmalarla derdini anlatmasında” gizlendiğini söyler ve şunu ekler: “İlginç bir kimyasal madde kullanıyor sanki Memet baydur. Öyle durumlarla, öyle sözlerle karşı karşıya getiriyor ki insanları, önemliymiş, değerliymiş gibi görünen sözlerin ne kadar sahte olduğu, ne kadar gülünç olduğu ortaya çıkıyor. Tabi bunun gülünçlükle birlikte acıklı bir yanı da var.”

Alan Kadıköy Memet Baydur retrospektifi kapsamında yazarın üç oyunu, “Menekşe Korsanları”, “Kamyon”, “Yangın Yerinde Orkideler” ve bir öyküsünün “Amcamı Arıyorum” farklı kuşaklardan yönetmen ve oyuncular tarafından sahnede okunmasının yanısıra Baydur tiyatrosundan hareketle günümüz tiyatrosu üzerine konuk konuşmacılar ile seyircilerin de oyuncular ve yönetmenlere katılmasıyla yapılacak oturumlar düzenlenecek. 7-10 Nisan tarihleri arasında dört gün boyunca Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşacak etkinliğin biletleri mobilette satışta.

Mobilet etkinlik çatı linki; https://www.mobilet.com/bucket-event/retrospektif-01-mehmet-baydur-okumalar-11142

Program Ayrıntıları;

7 Nisan 

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Menekşe Korsanları

8 Nisan 

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Kamyon

9 Nisan 

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur- Amcamı Arıyorum

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur Söyleşi; Memet Baydur'un tiyatrosundan yola çıkarak günümüz oyun yazarlığının dinamikleri üzerine bir söyleşi 

10 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur - Yangın Yerinde Orkideler

** Retrospektif 01 kapsamında gerçekleşecek olan oyun okumaları biletleri Mobilet üzerinden satışta olup söyleşi etkinliklerimize katılım ücretsizdir.

** Mekanda ücretli otopark alanı bulunmaktadır.

** Program ile ilgili tüm ayrıntılar için 0216 414 38 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Medya ve Web sitemizden ayrıntıları takip edebilirsiniz.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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