9 Aydır Beklettiğiniz 75 Milyon EURO'luk Krediye Onay Verin

KADIKÖY / İSTANBUL ( İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, devletin finans kurumlarını bünyesinde barındıracak Finans Şehir’in ulaşım sorununu büyük oranda çözecek Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının Göztepe İstasyonu’nda “Finans Şehir” konulu toplantı yaptı. Toplantı sonunda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin ile kameraların karşısına geçen İmamoğlu, açıklama yaptığı istasyonun Finans Şehir’e şantiye olduğunu belirtti. Finans Şehir’de 100 binin üzerinde çalışanının olacağının öngörüldüğünü belirten İmamoğlu, bölgenin günlük trafiğinin çok yoğun olmasının beklendiğini kaydetti. Bu kapsamda metronun, böylesi bir merkezin en sağlıklı ulaşım aracı olacağına vurgu yapan İmamoğlu, açıklamasında Finans Şehir’in yaklaşık 10 yıla erişen kuruluş ve inşaat sürecine dair kısa bir özet yaptı.

“4 BELEDİYE BAŞKANIMIZLA ORTAK ÇALIŞIYORUZ”

Gerekli planlamalar yapılmadan inşa edilmeye başlanan Finans Şehir bünyesinde Merkez Bankası, BDDK, SPK, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu kurumlarının olacağı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bir ara uzun bir süre durduğunu hatırlıyorum. Bu yaz sonu, eylül, ekim gibi de taşınma sürecinden bahsedildi. Tabii burada birkaç konu var. Nedir birkaç konu? Bir tanesi ulaşım. En önemlisi. Yani karayolu ulaşımı ve metro ulaşımı. Ama en büyük yükü alacak olan da metro ulaşımı. Karayolu ulaşımıyla ilgili de hem Büyükşehir Belediyemizle hem ilçe belediyelerle sürecin çok iyi ve uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerekiyordu. Bu kapsamda ben, Genel Sekreterimize talimat verdim ve 4 belediye başkanımızla; Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar Belediye Başkanlarımızla görüşmelerini arzu ettim. Belediye başkanı arkadaşlarımız da bakanlıkla bu konuda görüşmeler sürdüreceklerini bizlere beyan ettiler” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 4 İLERLEMEYLE ALDIK, YÜZDE 55’E ULAŞTIK”

Finans Şehir’in bitiş sürecinin belirsiz olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, bölge için hayati önemdeki Ataşehir-Ümraniye- Göztepe metro hattının yapım süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Hat, 2017 yılında başladı. Bir çalışma yapıldı. Ama firma, süreci durdurdu. Çünkü bir ödenek yok, bir kredisi yok. Herhangi bir çalışma yoktu. Ardından uzun bir süre burası çalışmadı. 2017’de başladığı gibi durdu aslında. Ardından 2018 yılında malum, bir imzayla buranın tamamı iptal edildi. Ardından bu iptal geri çekildi ve yine tekrar başlatılmasına karar verildi. Fakat bir ödeneği olmadığı için de yüklenici firmalar burada yürümedi. Burası bir konsorsiyum. Biz göreve geldiğimizde, ilk ilgilendiğimiz hatlardan birisi burası oldu. Sebebi de Finans Şehir. ‘Oraya bir hızlıca bir destek sunmalıyız’ dedik ve hızlıca buranın oranın hızına yetişmesi gerektiğini öngördük. İlk finans görüşmelerimizi yaptığımız hatların birincisi de burası oldu ve 175 milyon Euro’luk bir finansman elde ettik. Bu 175 milyon Euro’luk finansmanla beraber müteahhitlerimizi başlattık. Nasıl başlattık? Yine 2019’un ekimi gibi başlattığımız bu süreçte, devraldığımız işin bitirilme oranı yaklaşık yüzde 4’tü. Yani yüzde 4’le almak demek, aslında neredeyse sıfırdan başlamak demek. Şu anda yüzde 55’lerin üzerine çıkmış durumdayız. Bu süreçte bu çalışmamızı sürdürürken, buranın araç problemini de çözdük. Şu anda araç problemiyle ilgili de imalatları başlamış durumda. 40 araç alımı yaptık buraya.”

“MALİYE BAKANLIĞI’NA 11 AY ÖNCE BAŞVURDUK”

Söz konusu hattın yeni finansmanlara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu finansman ihtiyacından ötürü, yine daha önce buraya kredi aldığımız kurum olan IBRD ile tekrar bir görüşme yaptık. 75 milyon Euro’luk ek bir kredi alımıyla ilgili bir ön uzlaşma sağladık. Bu uzlaşmaya dönük, bizim buraya kredi bulma konusunda izin almamız gerekiyordu. İBB Meclisi’nden oy birliğiyle bunu çıkarttık ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yaptık. Ne kadar önce? Tam 11 ay önce. Ve Ocak ayında Maliye Bakanı’nın önüne bu imza dosyası geldi. Yani Sayın Nebati’nin önünde 9 aydır bu onayımız imza bekliyor. Bu onay ne biliyor musunuz? Hazine garantisi olmayan, sadece bir onay. Yani kendisinden, kalemi mürekkebe batırıp imza atmasını bekliyoruz tam 9 aydır. 9 aydır o kredi gelmemesine rağmen, biz burada öz kaynaktan, büyük bir mücadeleyle işimize devam ediyoruz. Ama bunun imzalanmamasının bir sebebi, bir gerekçesi, bir aklı olamaz. Yani bu memleketin kurumlarına biz metro yapıyoruz. Bu memleketin kurumu, metro üretiyor. İBB’nin bugün Ekrem İmamoğlu başında. Yarın bir başkası başında. Dün bir başkasıydı. Yani yapılan her hizmet, İstanbul için yapılıyor. Bir bakan bundan niçin imtina eder? Sayın Nebahat, bundan niçin imtina ediyorsunuz? İstanbul'da, Ulaştırma Bakanlığı metro hatları yapıyor. Allah razı olsun; yapacak tabii. İBB, metro hatları yapıyor. Tabii ki yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Bütün imkanlarınıza rağmen metro yaparken, bir yandan bizi çiviliyorsunuz, ‘Aman iş yapmayın’ diye” şeklinde konuştu.

“10 METRO HATTIMIZIN 10’U DA GÜMBÜR GÜMBÜR ÇALIŞIYOR”

Bazı bakanların İBB’nin elindeki metro çalışmalarının yürümediğini iddia ettiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bizim 10 metro hattımızın 10’u da gümbür gümbür çalışıyor. Bu sene içinde 3 metro hattımızda açılışlar yapacağız. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattımız da yürüyor ama aldığımız kredinin bu ülkeye para girişini engelliyorsunuz. Yani 75 milyon Euro Avrupa Kalkınma Bankası'ndan para gelecek; bunu engelliyorsunuz. Akıl alır gibi değil. Bizim derdimiz ne? Bu şehrin bir an önce raylı sistemlere en üst seviyede kavuşması. Bakın bir örnek vermek istiyorum. Bu da kulaklarına gitsin istiyorum. Mesela önceki Ulaştırma Bakanı Sayın Turhan ulaşımla ilgili bir açıklamada bulunmuştu: ‘İstanbul Havalimanı metrosu, 2020 yılının başında bitecek.’ ‘Mayıs 2021’de bitecek’ diye de yeni bakan da açıklama yapıyor. Bugün 2022’nin sonuna doğru geliyoruz ve şimdi de ‘2023’ün başında açılacak’ diyorlar. Bakın, her geciken iş bize zarar. Her geciken süreç, bize zarar. Biz, bir an önce İstanbul Havalimanı metrosunun şehre bağlanmasını istiyoruz. Aynı şekilde Finans Şehir’in ihtiyacını karşılama konusunda da sorumluluğumuzu yerine getirmek için, bu finansmana ihtiyaç var. Buradaki her gecikme, buranın işlememesi anlamına gelir. Kim işlemeyecek? Merkez Bankası'nın işleri burada yürümeyecek. BDDK'nın işleri burada yürümeyecek. SPK'nın işleri yürümeyecek. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün işleri yürümeyecek. Halk Bankası, Vakıfbank'ın genel müdürlüğünün işleri burada yürümeyecek” dedi.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI’NI DA BİLGİLENDİRMİŞ OLUYORUM”

Finans Şehir’de çalışacak insanların bölgede ev kiralamaya başladıkları bilgisini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi: “Buraya taşınma hazırlıkları yaptıkları bana ulaşıyor. Yahu işlerine gelip gidemeyecekler. Sayın Nebati, lütfen bu iznimizi, 75 milyon Euro’luk iznimizi hemen imzalayın. Bu, sizin bir siyasi kararınız değildir. Belki Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu takvimden de haberi yoktur. Belki yoğunluğunda Sayın Cumhurbaşkanı’nın buradaki süreçten de haberi yoktur. Ben, Sayın Cumhurbaşkanı’nı da bu vesileyle bilgilendirmiş oluyorum. Sayın bakanların bu konudaki gecikmelerinden haberdar olsun. Finans Şehir diye, kendileri bu konuda çok övünüyorlar burayla. Buranın metroya hızlıca kavuşmasıyla ilgili yaptığımız yoğun çalışma, engelleniyor. 75 milyon Euro’luk krediden sonra, belki biz bir kredi daha alacağız. Belki bir ihtiyacımız daha var. Onun için de konuşuyoruz. Zaten metroların genelinin böyle bir finansman ihtiyacıyla yürüdüğü ortada. Ülkemizin merkezi hükümetinin bütün imkanlarıyla mücadele ettiği havalimanının metrosunda bile 2 senelik bir gecikme söz konusu. Dolayısıyla biz, gecikmek istemiyoruz. Halkımıza verdiğimiz taahhütlerde, ‘2024’ün ilk altı ayında biz burayı açacağız’ demiştik. Hala çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her halükarda sürdüreceğiz. Lütfen Sayın Bakan, bir an önce imzalayın ki, arkamızda gördüğünüz Finans Şehir’in ulaşımla ilgili sorununu İstanbul halkı adına ve ülkemiz adına çözebilelim” diye konuştu.