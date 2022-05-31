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2022 Kadıköy Çevre Festivali Başlıyor

Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük çevre festivali, Kadıköy Çevre Festivali “İklim Krizi ile Mücadele” konusuyla 3-4-5 Haziran tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2022 Salı 16:16
2022 Kadıköy Çevre Festivali Başlıyor
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Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında “Kentte Ekolojik Yaşam” temasıyla gerçekleştirilen Kadıköy Çevre Festivali başlıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, 3-4-5 Haziran tarihlerinde “İklim Krizi ile Mücadele” konusuyla Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak.

Kadıköy Çevre Festivali geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilmişti. Dört yılda 100 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığı Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük festivalinde, iklim değişikliği başta olmak üzere Türkiye’deki ve dünyadaki tüm çevre sorunları tartışılacak ve çözüm yolları aranacak. 

Festivalde pandemi, orman yangınları, seller, müsilaj gibi sorunların nedeni olan iklim krizine dikkat çekmek, iklim krizi ile nasıl mücadele edebileceği, sürdürülebilir ve güvenilir bir geleceğin nasıl mümkün olabileceği, dünyadaki ayak izimizin nasıl azaltabileceği konularında çözüm önerileri ortaya konuşulacak.

Sivil toplum kuruluşlarının, vakıf ve toplulukların stantları ile yer aldığı, çalışmalarını ve deneyimlerini paylaştığı çevre festivalinde; atölyeler, paneller, söyleşiler, doğa gözlemleri, konserler, film gösterimleri ve tiyatrolar gibi birçok etkinlik yer alıyor.

Üç gün boyunca “Doğaya Emek Ver” sloganı ile çevre dostlarını buluşturacak olan 2022 Kadıköy Çevre Festivali ziyaretçilerini bekliyor. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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