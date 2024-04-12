Alınan bilgilere göre, Alpgiray'ın aracı, seyahati sırasında ani bir manevra sonucu kontrolünü kaybederek yoldan çıktı ve bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edilirken, Alpgiray hafif yaralarla atlattı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alpgiray, daha fazla tedavi için Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonrasında, Alpgiray'ın sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı incelemelerde bulunarak kaza hakkında rapor tuttu. Öte yandan, Alpgiray'ın kaza sonrası yaşadığı şoku atlattıktan sonra, polis ekipleriyle birlikte kaza anını ve detaylarını değerlendirmek üzere ifadesine başvurulacak.
Milas-Bodrum yolunda yaşanan bu kaza, sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda bir kez daha dikkat çekti. Trafik güvenliği ve kurallarına uyulması, benzer durumların önlenmesi adına önem arz ediyor.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner