EKMEK İLE BERABER PİRİŞİRİLİP SATILAN HAMAM BÖCEKLİ ÜRÜNÜ İLK KEZ GÖRDÜK ŞAŞKINIZ …

İstanbul Times Gazetesi muhabiri Mehmet Osmanoğlu bu foto ve bilgi kedisine geldiğini zaman çok şaşırdığını ifade ederek meslek hayatımda bugüne kadar ekmek içinde çuval dikme ipi,sigara izmariti ve çivi gördüm ama ilk kez ekmek ile beraber pişen koskocaman siyah bir hamam böceğini ekmek içinde ilk kez gördüğüm için şakınım dedi.

Bu kadar büyük bir böceğin hamurun içinde görülmemesinin akla ziyan olduğunu ifade eden muhabir yayın grubu olarak ekmeğin Sağlık bakanlığına bağlı Zeytinburnu ilçesinde bulunan Hıfsı Sıhha Enstitüsüne bugün (13.11.2024) götürüp gerekli incelemeleri yaptıracağız dedi.

GÜNELİ FIRIN CAFE NASIL HALK’A BÖCEKLİ EKMEK SATARAK SAĞLIĞI İLE OYNUYOR ?

Onlarca şubesi olan ve dışarıda bakıldığı zaman gayet temiz ve hijyen görünen Güneli Fırın Cafe şubelerinin meğerse üretim yerlerinde hiç de temizlik ve hijyen olmadığı hamam böceğinin ekmek ile beraber pişene kadar fark edilmemesi ile ortaya çıkmasından sonra bu kadar da olmaz dedirtti.

Ekmeğin içinde büyük ve siyah bir hamam böceğinin çıkması ile beraber Bakaşehir İlçesi Kayaşehir Mahallesi Mavera 1 Park sitesi şubesinde ekmek alan bir çok müşteri acaba satın alıp tükettiğimiz ekmeklerin içinde çıplak göz ile görülmeyecek kadar küçük ama halk sağlığına tehlike oluşturabilecek daha neler neler vardır diyerek tepkilerini dile getirdiler.

TARIM VE SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNELİ FIRIN CAFE’DE GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPARAK HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNAYAN FİRMA HAKKINDA YASAL İŞLEMLERİN YAPILMASI İÇİN ACİLEN SORUŞTURMA BAŞLATILMALIDIR…

Gazete olarak iki gündür araştırma yaparak haberin eksik taraflarını tamamlamaya çalıştık ve ekmeğin diğer yarısının bize ulaşmasını bekledik. Güneli Fırın Cafe bu süre zarfında hamur hazırlama mekanlarını böcek ve diğer zararlı haşerattan arındırmak için gerekli ilaçlama ve çalışmaları yapmıştır.

Ancak bunu yapması 2 gün önce orada hamam böceği olmadığını kanıtlamaz. Çünkü ilgili kamu kurum laboratuvarlarında bizdeki ekmek üzerinde yapılacak olan incelemelerde çok rahat bir şekilde ekmek içinde hamam böceğinin çıktığı rapor ile tesğit edileceği uzmanlarca ifade ediliyor. Hamam böceğinin ekmek ile pişirilidiği resmi belgeler ile çok kolay bir şekilde tespit edilebleceğini ön araştırmalarfızmdıa tespit ettik. Bu konu ile alakalı bir iki gün içinde resmi rapor tarafımıza verildiği zaman bu rapor ile ayrıca bir haber konusu yapacağız.

HABER MECRALARIMIZ GÜNELİ FIRIN CAFE’NİN AÇIKLAMALARINA DA AÇIKTIR

Kuruluğumuz günden bu yana halkın sağlığı ile oynamış olsalar bile yaptıkları açıklamalarına yer vermeyi kamuoyu adına bir sorumluluk olarak biliyoruz. Buradan açıkça ifade edelim ki sayfalarımızı ve yayın mecralarımız halkın sağlığı ile oynayan Güneli Fırın Cafe’ye de açıktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)