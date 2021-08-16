Zulme karşı Hüseyni Duruşu Sürdüreceğiz

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş kurmaylarıyla birlikte İstanbul Sultanbeyli Hubyar Sultan Cemevi’ni ziyaret etti.

Burada muharrem iftarına katılan BTP lideri Baş yaptığı konuşmada, “Bu nazik davetinizden ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Bugünlerin yüzü suyu hürmetine Allahü Teala hepimizin üzerine İmam Ali'nin, İmam Hüseyin'in, Hz. Fatıma annemizin ve tüm Ehl-i Beyt imamlarımızın şefaatlerini nail eylesin. Allah hepimize Onların davasına hizmet etmeyi nasip etsin. Bugün kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Siyasete girmeden şunu söylemek istiyorum, Bugünler esasında zalime karşı kıyamın olduğu günler. Bugünler zulme karşı sessiz kalınmadığının yüzyıllar boyunca bayraktarı olmuş günler. O yüzden bugünleri yaşarken ve idrak ederken biz de buradan tüm imamların ruhaniyeti huzurunda söz veriyoruz; nerede bir zulüm var ise bizler Hüseyni duruşu sürdürmeye devam edip onun karşısına geçeceğiz.” dedi.

Ehl-i Beyt Külliyatı’nı hediye etti

Sultanbeyli Hubyar Sultan Cemevi yöneticileriyle de özel bir görüşme gerçekleştiren Hüseyin Baş burada Prof.Dr.Haydar Baş’ın Ehl-i Beyt Külliyatı’nı ve Hoş geldin Atatürk kitabını hediye etti.

Burada da bir konuşma yapan Hüseyin Baş, “Kıblemiz bir, peygamberimiz bir, inancımız bir, kültürümüz bir, örfümüz adetimiz anlayışımız bir ama bizden bir ayrılık devşirilmeye çalışılıyor. Bunu siyaset yapıyor. Bu siyaset bundan 200 yıl önce İngiliz sömürge bakanlığına, bugün bütün küresel gülere bağlı bir siyaset.” İfadelerini kullandı.

“Toroslarda Yörük çadırı varsa…”

Konuşmasında “Biz toplumun kendisiyiz” diyen BTP lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toros dağlarına çıkın eğer orada Yörük çadırlarını görüyorsanız bu Cumhuriyet ayaktadır" sözlerini hatırlattı ve şöyle devam etti, “Biz O'yuz işte. O çadır bizim çadırımız. O çadır bu cumhuriyetin muhafazası. Yörük dediğin bu Cumhuriyetin kurucuları, Yörük dediğin Aleviler, Yörük dediğin bizim geçmişlerimiz.”

“Birliği bozmak isteyenlerin karşısında olacağız”

Türkiye’de son zamanlarda birlik beraberliğin bozulmak istendiğini de belirten Hüseyin Baş, “Bu birliği, inanışı kim bozmaya çalışıyorsa biz onun karşısına geçeceğiz. Bu hiç bir zaman müsaade edeceğimiz bir şey değil. Biz buna asla siyaseti de alet etmeyeceğiz. Bütün siyasiler buradan oy toplama peşinde. Bu oy toplamakla olacak bir şey değil. Meclis'te temsil edilen bir sürü siyasi oluşum var. Bunların hiçbiri çıkıp da cem evlerine resmi bir statü kazandıramadı mı? Bizim orada çok güzel bir laf vardır, 'Hani balın yok da bal dudağın da mı yok'… Birisi çıkıp da kürsüden bunu niye konuşmadı. Niye bunu konuşmaktan korkuyorlar.

“Ev sahiplerine teşekkür ediyorum”

Öte yandan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sultanbeyli Hubyar Sultan Cemevi’nde canlarla Muharrem sofrasında buluştuk. Ehli Beyt’i, on iki imamı andık. Gönüllerimize kardeşlik mayasını çalan Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ı yad ettik. Ev sahiplerine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)