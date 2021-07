Zorunlu Trafik Sigortası Neden Yaptırılmalı?

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan her aracın yaptırması gereken sigorta çeşididir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafikte bulunan araçlar, zorunlu trafik sigortası yaptırmadıkları taktirde kanunen belirli suçlara tabi tutulur. Her aracın yaptırması gereken zorunlu trafik sigortası, herhangi bir kaza sonucunda karşı tarafa ödenmesi gereken maddi zararların üstlenilmesi amacıyla yapılır. Bu yalnızca maddi zararlar değil, bedeni zararlar için de geçerlidir. Trafik sigortası her yıl belirli limitler içerisinde yapılır. Kaza anında hem karşı tarafın aracı, hem de karşı taraftaki kişilerde oluşabilecek belirli hasarları önlemek amacıyla yapılır. Zorunlu trafik sigortası yaptırmış bir araç, herhangi bir kaza anında kusurlu ise maddi yükümlülükten kurtulur. Aynı zamanda karşı araçta maddi ve bedeni zararlar olduğu takdirde ödenmesi gereken miktarlar, trafik sigortası tarafından karşılanır. Burada trafik sigortasının karşıladığı diğer etmen;

Hastane masrafları

Ve ölüm durumu gerçekleştiğinde kusurlu olan tarafın şoförüne ödenmesi gereken maddi tazminatları da içerisine alır.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmamış bir araç trafiğe çıktığı takdirde trafikten direkt olarak men edilir. Aynı zamanda zorunlu trafik sigortası bulunmayan bir araç, herhangi bir kaza durumu yaşadığında da oldukça yüksek bütçeli ödemeler gerçekleştirebilir.

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

Zorunlu trafik sigortası, belirli etmenleri kapsar. Kazada suçlu olunduğu takdirde karşı tarafa ödenmesi gereken miktar trafik sigortasıyla devreye girer. Zorunlu trafik sigortası maddi zararları karşılar. Ölüm dahil her durumda sorumlu trafik sigortası geçerlidir. Aynı zamanda avukat, mahkeme giderleri gibi belirli etmenlerde trafik sigortası tarafından karşılanır.

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatı Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu trafik sigortasının hesaplanması, araçta oluşabilecek duruma göre sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir. Burada sigorta şirketi zorunlu trafik sigortası kapsamı içerisinde prim üzerinden düzenlemeyi esas kılar.

Zorunlu Trafik Sigortası Sorgulama Nedir?

Trafikte herhangi bir trafik polisi ile karşılaştığınız takdirde zorunlu trafik sigortası sorgulama işlemleri yapılır. Zorunlu trafik sigortası hesaplama durumuna göre halen güncelliğini koruması önemlidir. Zorunlu trafik sigortası güncel ve aynı zamanda sigortanın belirlediği fiyat değerine göre yer edinir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi Sigortambir.com üzerinden edinebilirsiniz. Hemen şimdi Sigortambir ile zorunlu trafik sigortası teklifi al!

Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları

Zorunlu trafik sigortası fiyatları sigortacıya göre değişiklik sağlar. Aracınıza, yıla ya da zorunlu trafik sigortası hesaplama durumuna göre belirli bir fiyat diğeri ortaya koyar. Fiyatlandırma, her yıl güncellik gösterebilir. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi, aracınıza ve zorunlu trafik sigortasının önemine göre Sigortambir.com web sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde edinebilirsiniz.